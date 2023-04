Ten Hag benoemt zijn grote voorbeeld: 'Hij won de meeste prijzen'

Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger zijn woensdag geëerd door de Premier League. De voormalig managers van respectievelijk Manchester United en Arsenal werden opgenomen in de Premier League Hall of Fame, een erelijst die sinds 2021 bestaat. Erik ten Hag werd woensdag gevraagd naar de uitverkiezing voor Ferguson en sprak lyrisch over zijn voorganger.

"Zijn nalatenschap is groot", zei de huidige trainer van Manchester United. "Manchester United en Sir Alex Ferguson zijn synoniem aan elkaar. Hij heeft gezorgd voor de hoge standaarden bij deze club, voor de winnaarsmentaliteit. Hij is een voorbeeld voor alle trainers in het topvoetbal. Van hem kun je leren hoe je teams samensmeedt, hoe je ze coacht en hoe je ze managet. Hij heeft de Premier League dertien keer gewonnen, dat zal niemand hem nadoen. Dat is een ongelooflijke prestatie. Om nog maar te zwijgen over alle andere prijzen die hij won. Hij is de enige (in Engeland, red.) die de treble heeft gewonnen, dat zegt genoeg."

"Die prijzen won hij met aanvallend voetbal", voegt Ten Hag toe. "Hij voelde haarfijn aan wanneer je een ploeg opnieuw moest opbouwen en van vers bloed moest voorzien. Dat heeft hij decennialang gedaan." Ten Hag heeft sinds zijn aanstelling meerdere persoonlijke gesprekken gevoerd met de Schot. "Ik ben blij dat hij zijn kennis met mij wil delen. Het is mooi om met hem te kunnen praten en van hem te kunnen leren. Er zijn veel succesvolle trainers, denk aan Arsène Wenger, José Mourinho, Pep Guardiola en Jürgen Klopp, maar hij heeft het 26 jaar volgehouden en de meeste prijzen gewonnen."

Reactie Ferguson

Zelf heeft Ferguson ook gereageerd op de eretitel. "Ik ben verrukt met een plek in de Premier League Hall of Fame. Het is een eer om zulke erkenning te krijgen", zei Ferguson zelf op de website van Manchester United. "Het gaat niet alleen om mij als persoon, maar om het werk bij Manchester United en de band die we jarenlang hebben gehad. Ik ben ook trots op de club, de staf en mijn spelers.