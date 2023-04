Ten Hag krijgt lachers op zijn hand: 'I'm not Harry Potter, hé'

Erik ten Hag wil niet al te veel waarde hechten aan zijn eigen rol in de ontwikkeling van Marcus Rashford. De oefenmeester werd gevraagd wat hij deed met de topscorer van Manchester United, maar daar wilde hij desgevraagd niets van weten. “Het gaat niet alleen om praten. Ik ben geen Harry Potter”, zei de oefenmeester.

Daarmee kreeg Erik ten Hag een aantal lachers op zijn hand in de persconferentie (zie onder). “Het is een proces. Er zijn heel veel tools die je als manager hebt om je spelers in de beste vorm te krijgen. Dat gaat over de opstelling. De manier van spelen. Coachen. Gesprekken voeren. Informeel en formeel. We hebben verschillende trainers die met hem werken, maar vooral gaat het veel over hemzelf. Hij heeft de vaardigheden en een geweldige mentaliteit”, loofde Ten Hag.

Of Rashford dit weekend kan meespelen tegen Newcastle United, is nog even onzeker vanwege een blessure die hij opliep. “Ik heb goede hoop. Hij heeft vandaag getraind, voor het eerst weer een gedeelte met de groep na een individuele training. We hebben nog één dag”, zei Ten Hag, die geen verwijt maakte aan het adres van de spits dat hij in de interlandbreak een reisje naar New York plande. “Ik denk juist dat het positief was dat hij even een break heeft gepland.”

Complimenten voor Weghorst

Tevens kwam de situatie van Wout Weghorst ter sprake tijdens het persmoment. “Ik ben blij met wat hij momenteel laat zien. Het team presteert namelijk beter mét Weghorst op het veld”, legde Ten Hag uit. Dat de Nederlander wat ongelukkig is in de afronding, is geen groot probleem. “We hebben met Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Anthony Martial, Scott McTominay en Antony naast Rashford genoeg scorende spelers.”

Tot slot ging Ten Hag nog in op het overvolle speelschema voor de spelers van Manchester United, die ook in de interlandperiode weer de nodige minuten maakten. “Harry Maguire, Luke Shaw, Bruno Fernandes en Casemiro (die zelfs aanvoerder werd bij Brazilië, red.) zijn allemaal basisspelers bij hun land. Ik wil benadrukken dat ze tot nu toe de meeste wedstrijden hebben gespeeld gedurende het seizoen. We speelden ook nog een extra ronde in de Europa League.” Daarin werd FC Barcelona verslagen door The Red Devils, die komende zondag tegen Newcastle United de strijd om een Champions League-ticket via de Premier League vervolgen.