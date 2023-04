Tete heeft nog geen belletje gehad van Koeman na 'balletjesopmerking'

Kenny Tete heeft nog niet gesproken met Ronald Koeman over zijn uitspattingen in een interview eerder. De speler van Fulham was niet blij met de afwijzing voor het Nederlands elftal en liet dat duidelijk blijken. Daarop kondigde de bondscoach een gesprek aan, maar dat moet nog altijd volgen.

Koeman had Tete wel geselecteerd voor de voorselectie van Oranje, maar nam de oud-Ajacied niet op in de definitieve selectie. Tete rekende zich eigenlijk al rijk met de voorselectie. “Het voelt, grof gezegd, alsof er een beetje met je balletjes wordt gespeeld aan het einde van de rit”, zei vleugelverdediger een aantal weken terug bij Ziggo Sport.

In de persconferentie van de bondscoach kwam hij daar op terug. “Ik denk dat als Tete op één iemand geen kritiek moet hebben, dat ik dat dan ben. In mijn vorige periode was hij, buiten zijn blessures om, ook in beeld. Maar ik ben niet rancuneus. Iedereen mag zeggen wat hij denkt, binnen een bepaald kader. Misschien ga ik hem wel even bellen na deze interlandperiode.”

Een belletje is er nog niet gekomen en voor Tete is dat eigenlijk ook geen probleem. “Ik zeg niet dat wat hij zegt, goed of fout is. Er worden altijd dingen gezegd uit emotie. Dat is ook helemaal niet erg”, zegt de 27-jarige speler na de soap bij Viaplay. “Ik heb een heel goede band gehad met hem en met heel veel plezier onder hem gewerkt. Als hij me belt, dan belt hij me. Ik heb begrepen dat hij een paar andere jongens wel heeft gebeld. Mij nog niet. Misschien komt het nog, misschien ook niet. So be it.”