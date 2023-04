Transferweekje: volop ontwikkelingen bij Ajax en Feyenoord

De transfermarkt is weliswaar alweer geruime tijd maanden gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Ontwikkelingen bij Feyenoord

Ondanks de interlandperiode was het een week vol ontwikkelingen bij Feyenoord. Vooral op transfergebied waren er volop updates: zo bruist het nog altijd rondom de toekomst van Arne Slot, die bij Tottenham Hotspur wordt genoemd en volgens Valentijn Driessen ‘zeker vertrekt’. Mats Wieffer is volgens de Italiaanse geruchtenmedia in beeld bij Lazio en ook 1908.nl pakte groots uit: zij weten dat er serieuze belangstelling is voor Quilindschy Hartman en ook Orkun Kökcü op een transfer mag blijven hopen. Is er dan geen inkomend nieuws te melden? Jawel: Ricardo Pepi staat net als bij PSV op de lijstjes, terwijl de Stadionclub ook kijkt naar een langer verblijf van Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi. Wordt ongetwijfeld vervolgd.



Nieuwe technisch directeur Ajax

Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe technisch eindverantwoordelijke. Edwin van der Sar gaf aan dat die er eind maart waarschijnlijk zou zijn, maar die deadline is niet gehaald. Julian Ward van Liverpool was de gedroomde kandidaat, maar hij besloot om de stekker uit de onderhandelingen te trekken. Bovendien bleef een sollicitatiebrief van Clarence Seedorf naar verluidt onbeantwoord. Gevolg: géén nieuwe technisch directeur eind maart en géén duidelijkheid over de sportieve toekomst van de Amsterdammers. Omdat ook Danny Blind nog geen opvolger heeft gekregen als technisch lid in de raad van commissarissen, ontbreekt elke vorm van leiding in Amsterdam. Het resultaat daarvan kreeg Ajax dit seizoen gepresenteerd, maar blijkbaar zijn niet alle bellen gaan rinkelen. Volgens De Telegraaf richt Ajax nu de blik op twee Duitsers: Sven Mislintat en een nog onbekende Duitser.



1 april

Het is vandaag 1 april en dat betekent dat alle spelers die géén ontslagbrief hebben ontvangen, hun contract tegen dezelfde voorwaarden kunnen verlengen. In de Eredivisie zijn er echter volop brieven verstuurd, aan onder anderen: Tim Coremans en Younes Namli (Sparta Rotterdam), Joost van Aken en Rami Al Hajj (sc Heerenveen), Jamie Jacobs en Maxim Gullit (SC Cambuur), Yanick van Osch en Richie Musaba (Fortuna Sittard), Dean James en Leon Maloney (FC Volendam), Richairo Zivkovic en Danny Hoesen (FC Emmen), en Jan de Boer en Peter Leeuwenburgh (FC Groningen). Nu zij zeker zijn van een zomers vertrek wordt het afwachten: krijgen zij elders in het betaalde voetbal een kans of wordt het melden bij Team VVCS in de hoop ergens een contract af te dwingen.?

Ten Hag beslist over contractverlengingen, Van de Beek in afwachting

Erik ten Hag dreigt een aantal spelers kwijt te raken bij Manchester United en zegt bij Viaplay dat het voor Donny van de Beek erg lastig wordt om zich in de basis te knokken. De Nederlander was weer op de goede weg terug bij Manchester United, maar een vervelende blessure heeft hem ‘totaal teruggeworpen’. Na het seizoen gaat Ten Hag evalueren over de toekomst van de oud-Ajacied, maar dat is niet bepaald goed nieuws voor Van de Beek. De trainer uit Oldenzaal ziet dat zijn eerste keeper David de Gea een eerste contractvoorstel van Manchester United heeft afgewezen, meldt The Athletic. Al lijkt de sluitpost wel te blijven bij The Red Devils. Eerder gaf de Spanjaard al aan het enorm naar zijn zin te hebben bij Manchester United. Op vrijdagochtend kwam Fabrizio Romano nog met het nieuws dat Ten Hag over de toekomst van Victor Lindelöf en Scott McTominay gaat nadenken. De Zweed stond in januari nog in de belangstelling van Internazionale en Atlético Madrid. McTominay was en is nog steeds in beeld bij Newcastle United.



Armlastig Barcelona blijft dromen van zomerse verrassing

FC Barcelona verkeert financieel nog altijd in zwaar weer. De Catalanen gaat het sportief voor de wind; ondanks de uitschakeling in achtereenvolgens de Champions League en de Europa League lijkt de club van Frenkie de Jong onbedreigd op weg naar de eerste landstitel sinds 2018. De enorme salarislast die de club met zich meetorst weegt echter als een molensteen om de Catalaanse nek en maakt het praktisch onmogelijk om de selectie adequaat te gaan versterken. Toch hebben de beleidsbepalers nog altijd vertrouwen in een enorme stunt. Vrijdag bevestigde vice-voorzitter Rafa Yuste dat de club contact heeft met het management van Lionel Messi. Inzet: de Argentijn twee jaar na zijn vertrek naar Paris Saint-Germain op zijn 35ste te laten terugkeren bij de club waaraan hij onlosmakelijk verbonden leek. Hoe de club dat financieel voor elkaar denkt te kunnen krijgen vertelde Yuste er niet bij. Bovendien zijn er meer kapers op de kust voor de handtekening van Messi. PSG wil nog altijd graag verder met de Argentijn, een avontuur in de VS of Saoedi-Arabië lonkt nog steeds én Internazionale zou een poging willen wagen om de wereldkampioen naar de Serie A te halen.