Uitspraken Koeman brengen Frimpong niet op andere gedachten

Jeremie Frimpong zit ditmaal niet bij de selectie van Oranje, maar wil zich nog steeds verkiesbaar stellen voor het Nederlands elftal. De rechtsback van Bayer Leverkusen heeft een dubbel paspoort en kan zodoende ook voor Ghana uitkomen.

Tijdens het WK in Qatar zat Frimpong nog bij de Oranje-selectie, maar Ronald Koeman vindt zijn verdedigende kwaliteiten (nog) niet toereikend om in het Nederlands elftal als rechtsback te spelen. "Ik zal doorgaan en werken aan mijn verdedigende spel", vertelt Frimpong in gesprek met BILD. "In het voetbal is er altijd wel iets wat je kunt verbeteren. Er zijn nog veel dingen die ik moet verbeteren, niet alleen mijn defensieve spel. Ik werk elke dag om een betere speler te worden."

De vleugelverdediger heeft geen contact met Koeman gehad over de situatie, maar voor Frimpong is er niets veranderd. "Mijn droom is om voor Nederland uit te komen," geeft de speler, die ook de mogelijkheid heeft om voor Ghana te spelen, aan.

Lees ook: Kieft verbaast zich over berichten na Oranje-afstraffing: 'Amusant om te zien'

Ghana heeft meerdere pogingen gedaan om Frimpong te strikken, maar de aanvallende back heeft zijn keuze gemaakt. "Er zijn geen plannen om voor een ander land te spelen, voor mij draait het allemaal om Nederland. Zoals ik al zei, ik werk aan mijn verdedigende spel en hoop dat het op een dag lukt en ik voor Oranje kan uitkomen."