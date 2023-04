Van der Vaart ziet lichtpuntje bij Oranje: "Lichte voetjes, het ziet er zo mooi uit"

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk vinden dat Donyell Malen zich maandagavond tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (3-0) in positieve zin heeft onderscheiden. De aanvaller van Borussia Dortmund viel in de rust in voor Steven Berghuis en zorgde in de tweede helft voor een hoop dreiging.

"Ik vond het best wel aardig", begon Van Hooijdonk na afloop bij de NOS. "Hij was vrijdag eigenlijk ook al verfrissend. Met zijn snelheid is hij doelgerichter dan sommige andere jongens. Hij heeft vandaag ook weer dingen laten zien waarvan ik denk: het elftal wordt er toch iets anders door."

Daar sloot Van der Vaart zich bij aan. "Het is zo lichtvoetig, het ziet er zo mooi uit. Als hij in vorm is, dan vliegt hij erlangs alsof de tegenstander er niet staat. In zijn eerste aanname straalt hij zo veel druk uit om naar de tegenstander te gaan dat je meteen ziet dat de verdediger nerveus wordt. Zijn lichte voetjes, dat vind ik mooi om naar te kijken."

Bij Malen is de volgens Van Hooijdonk de blik altijd naar voren gericht. "Hij is niet zo van het drie keer kappen om een tegenstander uit te spelen. Hij krijgt de bal en dan gebeurt het gelijk. Of hij komt er wel langs, of niet. Het is gelijk alles of niets."