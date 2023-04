Van Hooijdonk licht één international uit: "Hij heeft zijn best gedaan, maar..."

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn niet positief over het optreden van Oranje tegen Gibraltar. De 3-0 overwinning stemt niet tot tevredenheid en het spel evenmin: de analisten van de NOS zagen dat Oranje nauwelijks uitgespeelde kansen creëerde.

"Ik vond het een heel matige vertoning, zeg maar gewoon slecht", opent Van der Vaart na het laatste fluitsignaal. "Hoeveel goede reddingen heeft die keeper nou moeten maken? Heel weinig. Hier houd je geen beter gevoel aan over dan de wedstrijd van vrijdag." Van Hooijdonk denkt dat de kater nog groter is geworden ten opzichte van de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk van vrijdag. "Als je het hebt over het wegspoelen van een nare smaak… Dat is helemaal niet gebeurd. Sterker nog, ik denk dat het gevoel voor de bondscoach en de spelers alleen maar minder is geworden."

"Je moet gewoon blij zijn dat je bent begonnen tegen Frankrijk en daarna tegen Gibraltar mocht spelen, want als je nu Ierland of Griekenland als tegenstander had gehad, had je er denk ik slecht voor gestaan", vervolgt Van Hooijdonk. "3-0 is echt ruk. Dat doe je ook nog eens voor een groot gedeelte tegen tien man. Als je Wout Weghorst bent, en op die positie speelt tegen een ploeg als Gibraltar, dan telde je al twee doelpunten. Weghorst heeft zijn best gedaan, maar hij heeft één grote kans gehad en verder halve kansen. Ik verwacht gewoon meer open kansen in zo'n wedstrijd."

Ook van de andere spelers ging weinig creativiteit uit, merkte Van der Vaart. "Niemand heeft een opening of een pass waarvan je denkt: wauw. Als ik naar het elftal kijk, lijkt het ook een beetje futloos, alsof de honger ontbreekt die ze in de eerste periode van Koeman wel hadden. Het is misschien veel te vroeg om dat te zeggen, maar zo ziet het er wel uit." Van Hooijdonk vult aan: "Natuurlijk is het moeilijk en vervelend om tegen zo'n ploeg te spelen, maar er was veel te weinig creativiteit."