Van Hooijdonk trekt pijnlijke conclusie: "Leuke gozer, maar ik heb het niet gezien"

Pierre van Hooijdonk is teleurgesteld door het optreden van in de wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland (4-0). De middenvelder heeft niet kunnen aantonen wat zijn kwaliteiten zijn, zo oordeelt de analist van de NOS. Van Hooijdonk vraagt zich af waar De Roon precies goed in is.

"We hebben heel vaak discussies gehad over Marten de Roon. Dan hoor je: tegen goede tegenstanders moet je 'm opstellen", zegt Van Hooijdonk na de wedstrijd. "Vandaag stel je 'm op en wat brengt hij dan? Ik vind het een leuke gozer, maar dat telt in het topvoetbal even niet. Verdedigend werk, ballen afpakken, wat zijn kracht is: ik heb het niet gezien."

Van Hooijdonk vond De Roon realistisch overkomen in het interview dat hij na afloop gaf. Daarin werd de 36-voudig international gevraagd naar zijn rol bij de 1-0. Hij liet de bal van zijn voeten springen op de eigen helft, waarna Kenneth Taylor het slippertje niet kon herstellen en Frankrijk razendsnel voor het doel van Jasper Cillessen stond.

"Het idee was juist: als je de bal verliest, verlies 'm dan hoog op het veld, achter hun verdediging, zodat je goed staat. Ik neem de bal half onder m'n voet aan. Twee passes later ligt ie erin. Daar wachten ze op bij Frankrijk", treurde De Roon. "Juist daar kunnen we de bal niet verliezen. Het is gewoon slecht van mij, slecht van ons."