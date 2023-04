Verweij lacht om nieuwe man bij Ajax: "Daar heeft hij wél verstand van..."

De entree van Pier Eringa als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) bij Ajax is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Eringa schoof vorige week woensdag nog aan bij het programma Op1. De Telegraaf-verslaggever Mike Verweij, tevens clubwachter van Ajax, was er op Twitter als de kippen bij om kritiek te leveren op de nieuwe man bij de Amsterdammers. In de podcast Kick-off vertelt Verweij meer over de start van Eringa.

Het is al het hele seizoen onrustig bij Ajax. Binnen de lijnen zijn de problemen groot. Na de kansloze uitschakeling in de groepsfase van de Champions League werden de Amsterdammers vorige maand ook uit de Europa League geknikkerd. Ajax plaatste zich weliswaar voor de halve finale van de KNVB Beker, maar de belangrijkste doelstelling - kampioen worden - hangt aan een zijden draadje. Door de nederlaag tegen Feyenoord is de achterstand op de koploper uit Rotterdam liefst zes punten.

Ook buiten de lijnen loopt het al maanden niet naar wens. Ajax is er bijvoorbeeld nog altijd niet in geslaagd een nieuwe technisch directeur aan te stellen. Het is inmiddels al weer ruim een jaar geleden dat Marc Overmars vertrok, maar onder meer het transferbeleid ligt nog steeds op het bordje van de volop bekritiseerde Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Een nieuwe voorzitter van de RvC kwam er in de persoon van Eringa dus al wel.

Verweij lijkt echter geen fan van Eringa. "Over Eringa gesproken. Hij heeft zich voorgesteld en er was nog nooit iemand bij Ajax binnengekomen die het zó vaak en zó lang over zichzelf had", vertelt de journalist in de podcast Kick-off. "Het leuke is dat hij wilde wegblijven uit de media, wat Leo van Wijk en Leen Meijaard goed is gelukt. Maar Eringa presteerde het om de eerste avond bij NPO Radio 1 te zitten en vervolgens zat hij bij Op1. Hij heeft het over dassenburchten gehad. Daar heeft hij wél verstand van", zegt Verweij lachend.

