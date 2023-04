Vijf conclusies na zege van onnauwkeurig Oranje tegen Gibraltar

Het Nederlands elftal heeft maandagavond een 2-0 overwinning geboekt op voetbaldwerg Gibraltar. Een zeer lage uitslag, waardoor bondscoach Ronald Koeman absoluut niet geheel tevreden zal zijn over dit duel. Oranje kreeg voldoende kansen, maar was veel te onnauwkeurig in de eindfase. FCUpdate.nl zet vijf conclusies onder elkaar na de overwinning tegen de nummer 200 van de wereldranglijst.

1. Memphis stap dichterbij eeuwige roem

Tegen Frankrijk liet Memphis Depay het na om tot scoren te komen vanaf elf meter, maar tegen Gibraltar was het wél raak voor de aanvaller van Altlético Madrid. Dat houdt in dat Memphis er nu 44 heeft gemaakt voor het Nederlands elftal, waarmee hij een stapje dichterbij eeuwige roem is gekomen. Alleen Robin van Persie staat nog boven Memphis, die er in totaliteit vijftig heeft gemaakt in het shirt van Oranje.

2. Debutant kent geslaagde avond

Door een lichte blessure in aanloop naar het duel tegen Frankrijk werd het debuut van Mats Wieffer nog even uitgesteld, maar maandagavond mocht hij voor het eerst zijn opwachting maken in het Nederlands elftal. De middenvelder was zelf in het eerste bedrijf nog dicht bij een treffer en kende verder een geslaagde avond. In het tweede bedrijf was het even oppassen toen de Feyenoorder hard werd geraakt - waarvoor Liam Walker van Gibraltar ook een rode kaart kreeg - maar het leek te gaan met de 23-jarige middenvelder.

3. Bepalende rol voor vleugelverdedigers

Tegen Frankrijk was Nathan Aké een van de lichtpuntjes en maandagavond was hij tegen Gibraltar opnieuw belangrijk voor het Nederlands elftal. Met twee doelpunten had de linksback een groot aandeel in de zege van de ploeg van Ronald Koeman en hetzelfde geldt voor rechtsback Denzel Dumfries, die met twee assists ook zijn visitekaartje afleverde.

4. Effectiviteit in voorhoede onvoldoende

Het Nederlands elftal had maar liefst 48 doelpogingen tegen Gibraltar, loste elf schoten op goal maar kwam slechts drie keer tot scoren tegen Gibraltar. Dat er in de rust twee nieuwe aanvallers inkwamen bij Oranje zegt genoeg over de twijfels over de voorhoede van het Nederlands elftal. Maandagavond stond Wout Weghorst in de punt van de aanval, maar ook hij oogde niet scherp genoeg. Het is aan Ronald Koeman om de ideale voorhoede te vinden en op die manier de productiviteit voor de goal te verhogen.

5. Werk aan de winkel voor Koeman

De belangrijkste conclusie is misschien wel dat er werk aan de winkel is voor Ronald Koeman. De twee wedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar waren niet goed genoeg, waardoor er richting juni een hoop zou moeten veranderen. Een nieuw systeem lijkt dat bij Ronald Koeman - die is overtuigd van de huidige manier van spelen - niet te worden, maar het huidige Oranje zal wel op een andere manier ingericht moeten worden om toe te werken naar successen.