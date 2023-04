Waarom Matthijs de Ligt in Oranje een extra plek ziet in de defensie

Oranje is onder Ronald Koeman in een ander systeem gaan spelen en dat is voor Matthijs de Ligt niet ongunstig. Koemans voorganger Louis van Gaal speelde nog in een 5-2-1-2 formatie, maar het 4-3-3 van de huidige bondscoach ligt de centrumverdediger beter.

Als de systemen naast elkaar worden gelegd, lijkt het dat er in het systeem van Van Gaal meer ruimte is voor centrumverdedigers. Daar denkt De Ligt heel anders over. "Ik heb het gevoel dat er nu juist een centrumverdediger is bijgekomen", zegt de Oranje-international tegenover Voetbal International. "Onder Van Gaal waren het niet echt centrumverdedigers die aan de zijkanten stonden. Dat waren meer backs/centrumverdedigers. Toen was er eigenlijk maar één plek voor mij, in het midden, en daar stond Virgil van Dijk. Nu zijn er twee posities in het centrum, dus ik zie het meer als een extra plek.

Bij zijn huidige club Bayern München kan De Ligt eigenlijk op meerdere posities in het centrum spelen. "Ik speel tegenwoordig bij mijn club nu eigenlijk altijd links in het centrum, dat kan ik nu ook prima invullen. Vroeger had ik daar toch wel moeite met mijn oriëntatie. Maar dit seizoen gaat best aardig. Ik merk dat ik een completere voetballer ben geworden."

Lees ook: De Ligt lacht geruchten weg: 'De Duits pers

Afgelopen week gaf De Ligt nog aan mentaal een stuk sterker te zijn geworden na het voor hem teleurstellende WK in Qatar. "Het was een optelsom van factoren", vertelt de 23-jarige verdediger. "Ik heb afgelopen zomer de stap naar Bayern gemaakt, daar plukte ik de eerste maanden de vruchten van. Toen kwam het WK ertussendoor, waardoor ik uit mijn comfortzone werd gerukt. Mentaal was het een zwaar WK voor mij. Dat was het voor iedereen, maar als je niet speelt is het extra zwaar. Achteraf heb ik het kunnen analyseren en een plek kunnen geven. Waardoor ik daarna weer vooruit kon kijken en kon vlammen. Ik heb mezelf de laatste maanden bij Bayern laten zien, waardoor ik tegen Gibraltar in de basis stond. En als ik niet ziek was geworden waarschijnlijk ook tegen Frankrijk. Dat is bevestiging dat ik op de goede weg ben."