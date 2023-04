Wieffer reageert: "Als je dit had voorspeld, was je helemaal gek"

Het Nederlands elftal stelde enigszins teleur tegen Gibraltar, maar Mats Wieffer beleefde wel een onvergetelijke avond. De middenvelder van Feyenoord maakte zijn interlanddebuut. Hij spreekt na afloop van het mooiste moment in zijn carrière tot dusver.

"Voor mij persoonlijk was het heel mooi. Ik heb er zeker van genoten. Het was een leuke week", vertelt Wieffer aan de NOS. Zijn ontwikkeling is rap gegaan: pas na het WK veroverde hij een basisplek bij Feyenoord. "In de voetbalwereld sta je er niet altijd bij stil, omdat alles zo snel gaat. Maar toen ik vandaag het veld opkwam, dacht ik wel: dit is wel bizar. Als je dit drie maanden geleden had voorspeld, was je helemaal gek. Uiteindelijk is het gebeurd en ik ben er trots op. Ik denk dat dit wel het mooiste moment uit mijn carrière was."

De wedstrijd tegen Gibraltar was 'een beetje lastig', erkent Wieffer. "Je hebt zoveel ruimte. Dat is soms lastiger dan dat er wat druk op staat. Ik heb nog niet vaak meegemaakt dat een tegenstander zó laag staat. Uiteindelijk hadden we meer doelpunten moeten maken, het zat ook niet altijd mee. Het had allemaal beter gekund, maar we hebben wel met 3-0 gewonnen." Zelf was Wieffer het slachtoffer van een smerige overtreding die Liam Walker een directe rode kaart opleverde. Niet veel later werd Wieffer gewisseld.

"Het was een behoorlijke schop", zegt Wieffer, die de supporters van Feyenoord wel geruststelt. "Ik dacht even dat ik m'n been brak, maar uiteindelijk ging het goed. Van tevoren was al afgesproken dat ik ongeveer zestig minuten zou spelen, dus dat was niet per se de reden dat ik werd gewisseld. Ik voelde het wel een beetje, maar het gaat op zich goed." Wieffer denkt zijn plek bij Oranje gevonden te hebben. "Ik denk dat ik prima in de groep lig. Ik moet zorgen dat ik zo blijf spelen. Dan zien we wat de toekomst gaat brengen."