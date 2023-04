Xavi Simons krijgt tegenstrijdige adviezen bij Vandaag Inside

Xavi Simons is bij PSV bezig aan een prima eerste seizoen. De 19-jarige middenvelder, die ook in de aanval uit de voeten kan, maakt indruk met zijn doelpunten en assists en was onder de teruggekeerde bondscoach Ronald Koeman inmiddels ook al twee keer basisspeler in Oranje. De mannen van Vandaag Inside hadden dinsdag tegenstrijdige adviezen voor de jonge PSV'er.

Volgens René van der Gijp doet Simons er verstandig aan nog enkele seizoenen te blijven in Eindhoven. "Laat hem gewoon slim zijn en zich nog twee jaar door ontwikkelen tot een veel betere speler dan dat hij nu is", adviseert Gijp de PSV'er. "Ga nu naar een grote club als Liverpool en je komt niet aan spelen toe", wordt Simons bovendien gewaarschuwd.

Valentijn Driessen vindt wél dat Simons het na één seizoen voor gezien moet houden in Eindhoven. "PSV is gewoon Conference League", vindt de Telegraaf-journalist. Liverpool is wellicht nog wel te hoog gegrepen, geeft Driessen toe. "Maar tussen PSV en Liverpool zit ook nog wel wat", denkt hij. "Lille in Frankrijk bijvoorbeeld, of een club als RC Lens".

Johan Derksen denkt dat Van der Gijp het bij het rechte eind heeft. "Een jongen van zijn leeftijd kan toch rustig tot zijn 22ste of 23ste bij PSV spelen?", vraagt Derksen zich af. "Op een hoger niveau wordt hij ondersteboven gelopen en wordt hij wisselspeler", voorspelt hij dan ook.