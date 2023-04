Zo draaiden Blind en Wieffer de sfeer om in de kleedkamer van Oranje

Daley Blind en Mats Wieffer gaven vrijdagavond een speech in de kleedkamer van het Nederlands elftal. De verdediger werd na het duel met Frankrijk in het zonnetje gezet omdat hij de grens van honderd interlands had bereikt; de middenvelder vierde zijn debuut en nam ook het woord.

De sfeer in de kleedkamer was bedrukt na de 4-0 nederlaag, maar de speeches van Blind en Wieffer zorgden toch voor applaus. "Of Nederland goed of slecht presteert, je meldt je altijd met trots bij het Nederlands elftal", zei Blind tegen zijn medespelers en de staf. "Ik ben ontzettend trots dat ik dit met jullie mag delen, ondanks dat het vanavond een mindere prestatie was. Dank jullie wel."

Wieffer sprak de hoop uit om nog vele interlands te mogen spelen: "Voor mij als jongetje was het natuurlijk altijd een droom om voor het Nederlands elftal te spelen. Als je bedenkt dat ik vorig jaar nog in de Keuken Kampioen Divisie speelde en nu hier mijn debuut heb mogen maken… Ik ben heel trots en heel blij dat ik hier nu sta. Ik hoop dat ik nog vaker hier mag zijn."

De speeches zijn te bekijken in een YouTube-video van OnsOranje. De speech van Blind is te zien vanaf minuut 7:30; die van Wieffer vanaf 10:19.