Aangifte tegen man die leuzen scandeerde voorafgaand Feyenoord - Ajax

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) doet aangifte tegen een man die woensdagavond Hamas-leuzen schreeuwde via een microfoon bij De Kuip. Voorafgaand aan de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax klonk de tekst 'Hamas, hamas, Joden aan het gas'.

Op sociale media circuleren beelden van de man die vanaf een podium de leuzen scandeert. Meerdere supporters zongen met hem mee. Voor Naomi Mestrom, directeur van het CIDI, is de maat vol. "We moeten stoppen met het normaal vinden van dit soort liedjes", zegt ze tegen het Algemeen Dagblad. Mestrom spreekt van 'een uiting van Jodenhaat'.

Artikel gaat verder onder video

"Ja, het rijmt voor die gasten misschien lekker, maar het is gewoon ongelooflijk pijnlijk. Op dit moment is het extreem onrustig in Israël. Er is veel antisemitisme en Jodenhaat in de wereld. Daar zijn deze mensen kennelijk niet mee bezig", aldus de directeur van het CIDI.

"Of het nu wel of geen liedje is: dit is gewoon strafbaar en dit moet stoppen. Geen excuses meer", stelt Mestrom. "Geen smoesjes dat Ajax zichzelf ook als een jodenclub zou zien. Dat is namelijk niet zo. Het is in niets een jodenvereniging. Dat is geen verwijt, maar een feit. Verzin eens wat anders."