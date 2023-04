'Aanvoerders als El Yaakoubi zijn zeldzaam in het voetbal, ook als ze geen band meer dragen'

Redouan El Yaakoubi is dit seizoen een van de meest besproken voetballers op de Nederlandse velden. Niet omdat Excelsior en de verdediger boven hun kunnen presteren in de Eredivisie, maar omdat hij dit seizoen al twee keer weigerde de OneLove-band te dragen. Excelsior besloot naar aanleiding van de ontstane commotie een nieuwe aanvoerder aan te wijzen. El Yaakoubi heeft veel over zich heen gekregen, maar Willem Vissers neemt het voor hem op.

KNVB greep dit seizoen vooralsnog twee speelronden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie aan om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme en discriminatie. In oktober zouden alle trainers een OneLove-speld dragen en de aanvoerders een OneLove-band. Maar evenals Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü weigerde El Yaakoubi mee te doen aan die actie. Dat herhaalde hij in het weekend voor de interlandperiode. El Yaakoubi weigerde toen niet alleen de OneLove-band om zijn arm te dragen, maar ook op een foto met een grote OneLove-banner te poseren.

“Nu is deze natuurlijke leider geen aanvoerder meer omdat hij, om een eindeloze discussie te vereenvoudigen, de One-Love-armband niet wenst te dragen” schrijft Vissers in zijn column bij de Volkskrant. Excelsior maakte vorige week bekend dat El Yaakoubi niet langer aanvoerder is. “Hij heeft respect voor iedereen, maar wil mede vanwege zijn islamitische geloof geen ambassadeur van lhbti zijn, zoals hij trouwens ook geen onderscheid wil maken tussen oorlogen. Elke oorlog is erg. Waarom actie tegen de oorlog in Oekraïne en niet, of in veel mindere mate, tegen oorlog in Syrië, of elders? Hij wil wel gewoon aanvoerder zijn van een voetbalteam”, schrijft Vissers.

De journalist verbaast zich over het feit dat El Yaakoubi het slachtoffer is geworden van deze discussie, terwijl de KNVB er tijdens het afgelopen WK in Qatar juist heel makkelijk vanaf kwam. “Toen het er echt om ging met die OneLove-armband, op het wereldpodium van het voetbal, op het WK in Qatar, trok de KNVB zich schielijk terug in zijn schulp, uit angst voor een gele kaart voor Virgil van Dijk. Nu is El Yaakoubi vermalen in het streven om altijd en overal in de mal te passen van wat maatschappelijk gevraagd is, hetgeen ingewikkelder is dan menigeen denkt, omdat niet iedereen nu eenmaal hetzelfde denkt of gelooft.”

El Yaakoubi gaf zaterdagavond na afloop van het duel tussen Excelsior en FC Twente een uitgebreid interview voor de microfoon van de NOS. De verdediger van de club uit Rotterdam zei onder meer dat hij het ‘pijnlijk’ vindt dat er mensen zijn die hem ‘nu als mens in twijfel trekken’. Vissers niet. “Aanvoerders als El Yaakoubi zijn zeldzaam in het voetbal, ook als ze geen aanvoerdersband meer dragen”, besluit de journalist.