Aboutaleb licht tipje van de sluier op over huldiging Feyenoord

Feyenoord wordt bij een landstitel gehuldigd op de Coolsingel, zo bevestigt burgemeester Ahmed Aboutaleb aan RTV Rijnmond. De gemeente Rotterdam houdt er rekening mee dat de landstitel binnen enkele weken een feit is voor Feyenoord.

"Wat mij betreft wel", zegt Aboutaleb over een huldiging in de binnenstad. "We houden er rekening mee dat het na de wedstrijd tegen Excelsior zover kan zijn (7 mei, red.)." De huldiging zal echter vermoedelijk niet meteen plaatsvinden op de dag van de kampioenswedstrijd. "Je moet dit organiseren, daar is de tijd voor nodig. Dat gaat niet vrij direct. We willen het ordentelijk doen."

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord staat momenteel acht punten los van Ajax en PSV, die elkaar volgende week treffen. Het scenario dat Aboutaleb schetst – een landstitel op 7 mei – is alleen mogelijk als beide concurrenten morsen in de komende weken; dat zou bijvoorbeeld gebeuren als ze gelijkspelen in hun onderlinge wedstrijd. Als er een winnaar komt, en die ploeg blijft de komende weken foutloos, dan wordt Feyenoord op z'n vroegst op 14 mei kampioen tegen Go Ahead Eagles.

Vorig jaar werd voorafgaand aan de Conference League-finale medegedeeld dat een eventuele huldiging vanwege gebrek aan beveiligingspersoneel níét op de Coolsingel zou plaatsvinden. De driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) besloot daar in samenspraak met de directie van Feyenoord toe. Als de finale tegen AS Roma was gewonnen, zou Feyenoord in De Kuip zijn gehuldigd. Nu lijkt de mankracht er dus wel te zijn voor een huldiging in de binnenstad.