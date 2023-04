Aderlating voor FC Groningen: talent mist slotstuk degradatiestrijd

Het geteisterde FC Groningen moet het de komende zes tot acht weken doen zonder Thijmen Blokzijl. De jonge centrale verdediger viel in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-1) geblesseerd uit en ligt er hoogstwaarschijnlijk de rest van het seizoen uit.

Een flinke tegenvaller voor Blokzijl en voor FC Groningen. De 18-jarige verdediger moest na 83 minuten het veld verlaten en onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat Blokzijl een scheurtje in de enkelband heeft opgelopen, meldt RTV Noord. Daardoor is FC Groningen de verdediger zes tot acht weken kwijt.

Blokzijl wist al gauw dat het niet goed was. “Er was een duel rond de middenlijn met Yilmaz, ik tikte de bal weg en hij wilde hem passen. Toen is hij op mijn enkel gaan staan”, geeft de Groninger aan. “Ik bleef liggen en probeerde op te staan, maar ik voelde dat dat niet ging. Toen had ik het wel door, ik kon er geen kracht mee zetten.”

Het doorgebroken talent van FC Groningen moest hinkelend het veld verlaten. “Ik wilde er zo snel mogelijk vanaf zodat er doorgespeeld kon worden”, geeft Blokzijl toe. “Hopelijk kan ik de laatste wedstrijd nog meedoen, maar daar durf ik niks over te zeggen.”