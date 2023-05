FC Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl (18) is dinsdagmiddag niet in de Euroborg aanwezig als zijn club het restant van het duel met Ajax afwerkt. Het dit seizoen doorgebroken talent buigt zich enkele kilometers verderop over een schoolexamen.

Dat meldt zijn vader Réne dinsdag op Twitter. Blokzijl doet dit jaar eindexamen op het VWO. Dinsdag staat het vak Economie op het programma, en dus moet hij het restant van het thuisduel met Ajax laten schieten. Afgelopen zondag, toen de wedstrijd na twee incidenten binnen tien minuten speeltijd werd gestaakt, zat de jonge verdediger nog op de bank.

Geen FC Groningen - AJAX vanmiddag voor Thijmen i.v.m. vwo examen Economie. #ookleuk — René Blokzijl (@ReneBlokzijl) May 16, 2023

Blokzijl beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het eerste elftal van FC Groningen. In het uitduel met Excelsior (1-0 verlies) liet trainer Dennis van der Ree hem als basisspeler debuteren, waarna hij hem twaalf duels op rij in de basis liet staan. Begin april raakte Blokzijl vervolgens geblesseerd in het uitduel met Fortuna Sittard, wat hem de volgende vier duels kostte. Afgelopen zondag maakte hij zijn rentree in de wedstrijdselectie als wisselspeler in het thuisduel met Ajax.

Bij een 0-0 stand werd dat duel al vroeg definitief stilgelegd nadat de thuissupporters tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Dinsdag wordt het duel vanaf 15.00 uur in een lege Euroborg uitgespeeld. Ajax moet in de resterende tachtig minuten zien te winnen om AZ weer te passeren en nog een minimale kans te behouden op de tweede plaats van PSV. Voor FC Groningen is het resultaat minder van belang; de club is al zeker van degradatie.