FC Groningen-talent Blokzijl deelt mooi nieuws na inhaalduel met Ajax

Thijmen Blokzijl (18) moest de inhaalwedstrijd tegen Ajax missen vanwege zijn vwo-examens. Dat is niet zonder resultaat gebleven, want de centrale verdediger van FC Groningen kreeg woensdagmiddag te horen dat hij geslaagd is. Zodoende wacht voor hem een fijne zomer.

Blokzijl was naast Ricardo Pepi een van de lichtpuntjes van het gedegradeerde FC Groningen dit seizoen. De jonge verdediger, eveneens jeugdinternational, veroverde een basisplaats vanaf begin januari en verdween er niet meer uit, tot dat hij een enkelblessure opliep. Tegen Ajax had hij weer minuten kunnen maken, maar ontbrak hij vanwege het eindexamen economie dat was gepland.

Voor de harde kern van FC Groningen-fans doet dit diploma denken aan niemand minder dan clublegende Arjen Robben. In zijn debuutseizoen in het hoge noorden slaagde de buitenspeler namelijk ook voor zijn diploma: hij ging met zijn havo-diploma aan de haal destijds. Als Blokzijl voor een zelfde loopbaan kan gaan, dan zal hij daar zonder twijfel voor tekenen.

Het is nog onduidelijk of Blokzijl bij FC Groningen blijft na de degradatie, maar het heeft er in elk geval wel alle schijn van. In maart tekende hij namelijk nog een nieuw contract in het hoge noorden. In het duel met Ajax, dat vanwege verschillende incidenten met de eigen fans ingehaald moest worden, was Blokzijl overigens geen basisspeler geweest, omdat hij terugkwam van zijn blessure. Wel was hij vermoedelijk ingevallen.