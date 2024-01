PSV doet bod op 18-jarige Nederlander, maar: 'Dat is totaal niet interessant voor ons'

De laatste dagen van de winterse transferwindow zijn aangebroken en PSV hoopt nog het een en ander uit te kunnen richten. De Eindhovenaren zijn niet enkel bezig met de komst van Jeremiah St. Juste, maar hebben ook FC Groningen-verdediger in het vizier. De Keuken Kampioendivisionist heeft zelfs al een bod ontvangen. Dat heeft algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen echter (nog) niet kunnen overtuigen.

Volgens PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International wil technisch directeur Earnest Stewart graag Nederlands talent naar Eindhoven halen. Daarbij heeft de huidige koploper van de Eredivisie z’n ogen dus gericht op Blokzijl. De achttienjarige verdediger belandde in 2016 in de opleiding van FC Groningen, doorliep een aantal verschillende jeugdelftallen alvorens begin vorig jaar de stap te maken naar de hoofdmacht. Hij speelde inmiddels al 26 wedstrijden in het eerste. Een vaste basisplaats heeft Blokzijl weliswaar nog niet, maar ook in het huidige seizoen deed hij al tien keer mee in de Keuken Kampioen Divisie.

PSV zou een aanbieding van 500.000 euro hebben neergelegd bij FC Groningen, meldt het Dagblad van het Noorden maandag. Dat is voor de huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie ‘totaal niet interessant’, reageert algemeen directeur Gudde. “Wij willen hem helemaal niet kwijt. Thijmen is een uitstekende speler. Hij komt dit seizoen wat minder aan spelen toe, maar dat moet je wel afzetten tegen het feit dat hij nog maar achttien jaar is en enorme stappen heeft gezet het afgelopen jaar. Ik denk dat hij bij ons nog veel kan leren.” Blokzijl heeft bij FC Groningen een contract tot medio 2026, waarbij de club de optie heeft op nóg een jaar. PSV zal dus een serieus bedrag op tafel moeten leggen om de verdediger naar Eindhoven te kunnen halen.

Volgens Gudde gaat FC Groningen in elk geval pas luisteren als er ‘extreem hoge bedragen’ op tafel komen. “Het huidige bod vonden we in ieder geval bij lange na niet genoeg. We hebben heel veel vertrouwen in de toekomst van Thijmen”, klinkt het. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad staat de PSV-interesse in Blokzijl los van de eventuele komst van St. Juste ‘of een andere extra verdediger voor de A-kern’.