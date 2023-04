Ajax-captain Tadic werpt handdoek in titelstrijd: 'Moeten realistisch blijven'

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic gelooft niet dat de Amsterdamse club nog kans maakt op prolongatie van de landstitel. Volgens de 34-jarige Serviër moet de club zich in het restant van het seizoen vooral richten op het vasthouden van de huidige tweede plaats op de ranglijst.

Dat zegt de captain in een interview op de clubsite. "Het gat (moet koploper Feyenoord, red.) is groot. Acht punten is veel. We moeten wel realistisch blijven", beseft Tadic. De tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League, is echter wel van groot belang, voegt hij daar aan toe. "Wij horen in de Champions League, dat zijn we aan onszelf verplicht."

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen week stond in Amsterdam vooral in het teken van de Duitser Sven Mislintat, die dinsdag werd gepresenteerd als nieuwe directeur voetbalzaken. Volgens Tadic een goede zet. "Dit hadden we nodig, lange tijd hadden we geen directeur", meent de Serviër. "Het is een belangrijke positie binnen de club en dus goed nieuws voor heel Ajax."

Om de tweede plek een stukje dichterbij te brengen zijn drie punten komende zondag tegen FC Emmen meer dan welkom voor Ajax. Eerder dit seizoen ging het nog mis in Drenthe, waar de Amsterdammers een 1-3 voorsprong uit handen gaven en de thuisploeg zagen terugkomen tot 3-3. "Dat was niet goed", weet Tadic. "We moeten dat rechtzetten met een overwinning."