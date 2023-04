'Ajax deed Ward 'hele slechte' aanbieding, Nederlandse 'td' lastig'

Er zijn bij Goedemorgen Eredivisie nieuwe details naar buiten gekomen over het afketsen van de komst van Julian Ward naar Ajax. Deze week werd duidelijk dat de Engelsman niet de definitieve opvolger wordt van Marc Overmars, die al ruim een jaar is vertrokken. Ook kwam er een update over het waarom Ajax vooral naar buitenlandse technische mensen zoekt.

Hans Kraaij jr. meldde dat Ward 'absoluut niet' onder de indruk was van de aanbieding van Ajax. Financieel ging hij er enorm op achteruit ten opzichte van zijn huidige verbintenis bij Liverpool. Presentatrice Fresia Cousiño Arias ging daar niet volledig in mee en gaf juist aan dat het ook ging op het moment waarop Ward zou moeten starten.

“Ajax wilde hem meteen laten beginnen, maar Ward wilde pas vanaf komend seizoen naar Amsterdam komen”, verbeterde zij de woorden van Kraaij. Dat nu Sven Mislintat in beeld komt, daar snapt de oud-voetballer maar weinig van. Kraaij: “Hij heeft bij Borussia Dortmund Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé ‘ontdekt’. Ik ken mensen met een witte stok en een rode vlag die die twee ook hadden ontdekt.” De eveneens aanwezige Marc van Hintum gaf desgevraagd aan Mislintat niet te kennen uit het scoutingswereldje.

Nederlandse technisch directeur

Kraaij denkt dat Ajax veel beter in Nederland kan rondkijken naar een nieuwe technisch directeur. Dat werd door Hélène Hendriks gecheckt bij een aantal mensen van Ajax, maar dat is zo makkelijk nog niet, legde zij later in de uitzending uit. “Heel veel Nederlandse oud-spelers die zijn verbonden aan een agentschap. Als ze naar Ajax gaan, moeten ze daar afscheid van nemen.” Dat zou het volgens insiders bij Ajax moeilijker maken om voor een Nederlandse kracht te kiezen.