Ajax en Feyenoord winnen dik en houden de gemoederen ook buiten de lijnen bezig | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zondag 9 april.

Van Hooijdonk komt met nieuwe theorie over wissel Klaassen in De Kuip

Pierre van Hooijdonk betwijfelt of Davy Klaassen de wedstrijd tegen Feyenoord echt niet kon afmaken. De middenvelder werd geraakt door een voorwerp uit het publiek, kwam na de onderbreking weer het veld op en werd kort daarna gewisseld. Klaassen zei zelf dat hij een 'kloppend gevoel' in zijn hoofd had.

Bosz geeft opheldering over Ajax en Feyenoord, ongeloof aan tafel

Peter Bosz heeft sinds het ontslag van Alfred Schreuder geen contact gehad met Ajax over de trainersfunctie, zo vertelde hij zondagavond bij Studio Voetbal. Eerder deze week vertelde Bosz bij Rondo dat hij openstaat voor Ajax, maar ook na dat interview blijft het stil vanuit Amsterdam, tot ongeloof van de andere analisten.

Feyenoord maakt statement richting eigen fans: 'Gebruik je verstand'

Feyenoord is zondagavond met speciale shirts het veld opgekomen voor het thuisduel met RKC Waalwijk. Daarop was te lezen 'gebruik je verstand' en 'steun je club', onder meer verwijzend naar de woorden van John de Wolf afgelopen woensdagavond in De Klassieker tegen Ajax. Daarmee willen de Rotterdammers een statement maken naar aanleiding van het incident met Davy Klaassen.

El Ahmadi schrikt van het optreden van Grillitsch: 'Heel veel dom balverlies'

Ajax-trainer John Heitinga verbaasde vorige week in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles al vriend en vijand door meerdere wijzigingen door te voeren en voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard had hij wederom een verrassing in petto. Florian Grillitsch mocht eindelijk weer een keer aan een wedstrijd beginnen. ESPN-analist Karim El Ahmadi ging er eens goed voor zitten, maar het viel hem niet mee wat hij voorgeschoteld kreeg.

Heitinga voorspelt: 'Op lange termijn wordt hij de nummer één bij Ajax'

John Heitinga verwacht dat Brian Brobbey op termijn de eerste spits van Ajax wordt. In slechts een van de laatste tien Eredivisie-wedstrijden begon Brobbey in de basis; zondag zat hij negentig minuten op de bank tegen Fortuna Sittard (4-0 zege). Het is volgens Heitinga echter een kwestie van tijd voordat Brobbey een vaste basisplek heeft.

Feyenoord laat voeten spreken tegen weerloos RKC Waalwijk

Feyenoord heeft na een moeilijke week met een hoop tumult tegen RKC Waalwijk laten zien waarom het bovenaan staat in de Eredivisie. In de eigen Kuip werd RKC Waalwijk met gemak over de knie gelegd en met 5-1 verslagen. Santiago Giménez was weer uiterst belangrijk voor de Rotterdammers en tekende in dit duel aan voor zijn tiende Eredivisie-doelpunt.