Heitinga voorspelt: 'Op lange termijn wordt hij de nummer één bij Ajax'

John Heitinga verwacht dat Brian Brobbey op termijn de eerste spits van Ajax wordt. In slechts een van de laatste tien Eredivisie-wedstrijden begon Brobbey in de basis; zondag zat hij negentig minuten op de bank tegen Fortuna Sittard (4-0 zege). Het is volgens Heitinga echter een kwestie van tijd voordat Brobbey een vaste basisplek heeft.

"Brian was niet helemaal fris en fit", legde Heitinga uit op de persconferentie. Hij koos er dan ook voor om Brobbey op de bank te houden. "Als het al 3-0 staat, ga ik geen onnodige risico's nemen. Het is misschien even vervelend en we hebben ook contact gehad met de dokter. De noodzaak was er niet om hem te laten spelen."

Heitinga stelde dat Brobbey 'exceptionele kwaliteiten' heeft. "Hij is heel explosief. Dan heb je een grote motor nodig. Voor Brian is het belangrijkste dat hij meerdere wedstrijden in de week kan spelen. Dat begint ermee dat hij het moet volhouden." Ajax is 'continu bezig met zijn proces', vervolgde de trainer.

"Daarin is het belangrijkste dat de speler afspraken maakt met zichzelf. Je moet discipline hebben, en dat heeft hij. Maar hij heeft ook hulp nodig. Het is aan ons, dus ook aan mij, om te zorgen dat Brian Brobbey dadelijk topfit is. Brian is een hele realistische jongen. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat hij op de lange termijn de eerste spits van Ajax 1 wordt", voorspelde Heitinga.

"Ik zeg tegen Brian, en dat geldt voor alle voetballers: ga trainen zoals je speelt en speel zoals je traint", adviseerde de interim-trainer. "Je maakt veel meer trainingsuren dan dat je wedstrijden speelt. Woorden als 'intrinsieke motivatie' zijn mooi, maar uiteindelijk hebben we te maken met topsport en gaat het om presteren. Voor alle aanstormende jongens met potentie geldt: zorg dat je het zelf doet. Iedere dag heb je daar discipline voor nodig. Ik zeg nogmaals: op de lange termijn moet Brobbey eerste spits worden en ik ben ervan overtuigd dat we dat voor elkaar gaan krijgen."