'Ajax, Feyenoord en PSV houden één vraagteken over Oussama Tannane'

Oussama Tannane solliciteerde zaterdagavond opnieuw naar een toptransfer. De aanvallende middenvelder van NEC maakte twee prachtige doelpunten tegen PSV (2-4 nederlaag) en kan volgens Mario Been, Marciano Vink en Joey van den Berg mee in de top van Nederland. Toch zullen de topclubs vanwege zijn korte lontje terughoudend zijn, denkt Been.

"Dit is een discussie die we iedere uitzending kunnen hebben met Tannane, wat een geweldig talent. Het is een geweldige speler", zegt Been na het duel tussen NEC en PSV. Het harde schot waarmee Tannane voor de 1-4 zorgde, maakte veel indruk op de analist. "Wat denk je van deze bal. Haast uit stand!"

Hugo Borst vraagt zich af of Tannane onder bijvoorbeeld Arne Slot kan werken aan zijn discipline. "Stel, Feyenoord pakt 'm, en Slot is zijn trainer. Zou hij dan niet aan de leiband gaan lopen, of denk je toch dat hij af en toe ontploft? Been antwoordt: "Voetbal is hij natuurlijk van onschatbare waarde. Ik denk dat hij makkelijk bij Feyenoord kan meevoetballen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat je soms met tien man komt te staan, omdat hij dat hele korte lontje heeft."

"Vandaag was er ook weer een momentje met Luuk de Jong, dat hij op zijn enkel stond. Dat blijft het vraagteken dat topclubs altijd bij hem zullen hebben. Voetbaltechnisch hoef je niet bang te zijn", benadrukt Been. Daar is Vink het mee eens. "Hij kan absoluut met de top mee, maar als trainer wil je een speler van wie je op aan kunt. Je wilt iemand die je dertig wedstrijden zonder incidenten kunt laten spelen. Bij hem zijn het er, hopelijk, drie. Hij is begenadigd, maar er zit echt een rafelrandje aan."

Voormalig middenvelder Joey van den Berg herkent 'dingen van zichzelf' bij Tannane. "Nee, niet zijn linkerbeen", grapt hij. "Hij doet alles vanuit emotie. Die emotie gaat alle kanten op. Hij speelt nu altijd bij clubs onder de top. Hij heeft volgens mij altijd het gevoel dat hij ergens tegenaan aan het schurken is. Als hij in de top speelt, dan heb ik het gevoel dat hij het kan doen. Er moet wel een trainer zijn die hem kan raken, een trainer voor wie hij respect heeft."