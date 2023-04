NEC-fans vieren feest en Tannane imponeert, maar PSV pakt de punten

PSV heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen NEC. De Eindhovenaren wonnen met 2-4 en overnachten daardoor als nummer twee, met een punt meer dan Ajax. Zondag gaat Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles.

Voorafgaand aan de wedstrijd klonk een minuut stilte voor Thijs Slegers, die ook in de twaalfde minuut werd geëerd door de aanwezige thuis- en uitsupporters. Kort voor het tweede eerbetoon had PSV de score geopend. Jasper Cillessen kreeg niet de volledige controle over een afstandsschot van Xavi Simons, waardoor De Jong de rebound kon binnenwerken.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege de eerste helft kon Cillessen ook een vrije trap van Veerman niet voldoende afstoppen. Olivier Boscagli zorge daardoor van dichtbij voor de 0-2 en barstte in tranen uit. De emoties waren verklaarbaar: Boscagli had bijna een jaar niet meer gevoetbald. Het was 356 dagen geleden dat hij voor de laatste keer in de basis van PSV stond. De Fransman stond daarna buitenspel door een zware knieblessure.

Zes minuten voor de rust was Joey Veerman het eindpunt van een vlotte aanval (0-3) en kort na de pauze zorgde De Jong voor de 0-4. Dat doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd vanwege vermeend buitenspel, maar na interventie van de VAR toch toegekend. De wedstrijd was gespeeld, maar dankzij Oussama Tannane had het thuispubliek toch nog wat om voor te juichen.

De smaakmaker van NEC maakte twee prachtige doelpunten. Hij vond vanaf de rechterflank de ruimte voor een schot in de kruising; in de slotfase schoot Tannane een vrije trap snoeihard binnen. Opvallend was dat de thuissupporters in de blessuretijd zelfs massaal sprongen, zongen en voor sfeer zorgden.