'Ajax heeft nieuwe theorie over incident met Davy Klaassen'

Ajax twijfelt sterk of Davy Klaassen geraakt is door een aansteker, zo stelt clubwatcher Mike Verweij. Waar de politie simpelweg sprak van 'een voorwerp', werd in de media veelal gesproken over een aansteker.

"Door partijen werd gecommuniceerd dat het een aansteker was, maar bij Ajax is er inmiddels heel grote twijfel of het wel een aansteker is geweest", zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Dat zijn tegenwoordig zulke lichte dingetjes. Er is waarschijnlijk met iets anders gegooid. Er wordt onderzocht wat het wel is. Dat is heel moeilijk te achterhalen. Want als je ziet wat er allemaal gegooid wordt, dat is niet normaal."

Verweij vindt dat de spelers van Ajax goed hebben gehandeld door de wedstrijd tegen Feyenoord uit te spelen. "Ik het goed gevonden als ze hadden gezegd: we stappen van het veld. Maar ik vind het eigenlijk veel beter dat ze doorgespeeld hebben. Als je van het veld was gestapt, had iedereen gezegd: oh, ze waren bang, Feyenoord had toch nog wel gewonnen. Ik vind het dus prijzenswaardig, ook omdat Ajax daarmee Feyenoord een goede dienst had bewezen."

Valentijn Driessen is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de wedstrijd stopgezet had moeten worden. "Het had geen enkele zin. Ajax was sowieso al de winnaar, ook als ze zouden stoppen", aldus de chef voetbal van de krant. "Ze konden het eigenlijk niet verkeerd doen na dat incident. Als voetbalwereld moet je een signaal afgeven. Je moet een grens stellen als een speler geblesseerd raakt door het publiek. Maar je moet het niet bij de spelers neerleggen, ook bij de scheidsrechters."

