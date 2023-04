'Ajax laat oog vallen op aanvaller die vaker reserve dan basisspeler is bij Celtic'

Ajax heeft volgens Sky Sports zijn oog laten vallen op Liel Abada. De 21-jarige vleugelaanvaller van Celtic zou ook de interesse hebben gewerkt van clubs uit Engeland en Portugal.

Abada is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Celtic en ondanks dat hij uitstekende cijfers kan overleggen, is hij niet verzekerd van een basisplaats bij de koploper van de Premierschap. De Israëliër maakte in 29 competitiewedstrijden tien doelpunten en vijf assists. Slechts tien keer verscheen hij aan de aftrap; negentien keer viel hij in.

Het is onduidelijk hoe serieus de interesse van Ajax in Abada is. Volgens de Britse sportzender hebben de Amsterdammers de aanvaller hem dit seizoen bekeken en wordt zijn situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Het contract van Abada op Celtic Park loopt nog door tot de zomer van 2026. Volgens FootballTransfers ligt zijn transferwaarde rond de 21 miljoen euro.

Ajax wordt naarmate de transferzomer dichterbij komt aan steeds meer spelers gelinkt. Het is aan Sven Mislintat, die vorige week werd aangesteld als nieuwe directeur voetbalzaken, om de selectie voor volgend seizoen samen te stellen. Een andere belangrijke taak is het aanstellen van een hoofdtrainer. De kans dat John Heitinga mag aanblijven, lijkt steeds groter te worden.