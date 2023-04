Ajax na komst Sven Mislintat gelinkt aan 'potentiële vervanger Mohammed Kudus'

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Matías Rojas, zo claimt Todo Fichajes. De 27-jarige middenvelder zou bij de Amsterdammers in beeld zijn als mogelijke vervanger van Mohammed Kudus, van wie wordt verwacht dat hij in de zomer een transfer naar een grote buitenlandse competitie gaat maken.

De komst van Rojas zou het eerste kunstje kunnen worden van Sven Mislintat, die deze week werd aangesteld als technisch directeur van Ajax. De opvolger van Marc Overmars hoeft voor de komst van de Paraguayaanse middenvelder niet om tafel met Racing Club, de werkgever van het vermeende Ajax-doelwit. Het contract van Rojas bij de Argentijnse club loopt in de zomer af, waardoor hij transfervrij is op te pikken.

Rojas is een aanvallende middenvelder die net als Kudus op de rechtsbuitenpositie uit de voeten kan. Dit seizoen is de Paraguayaan aardig op schot met zes doelpunten in elf officiële wedstrijden. Mocht Rojas over enkele maanden worden aangetrokken door Ajax, dan gaat hij voor het eerst in Europa spelen. In Zuid-Amerika kwam hij eerder uit voor Cerro Porteño, Lanús en Defensa y Justitia.

Hoewel Kudus een kleine maand geleden in een interview in De Telegraaf vertelde dat hij een langer verblijf bij Ajax niet uitsluit, blijft de verwachting dat hij bezig is aan zijn laatste weken in de Johan Cruijff ArenA. Afgelopen zomer stond de Ghanees in de nadrukkelijke belangstelling van Everton, maar weigerde Ajax mee te werken aan een vertrek. Kudus wordt inmiddels aan grotere Europese clubs gelinkt. Onder meer Liverpool, Manchester United, Arsenal en Borussia Dortmund zouden interesse hebben.