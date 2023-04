Ajax plaatst foto van Ten Hag met Ronaldo en zorgt voor humoristische reacties

Het is exact vier jaar geleden dat Ajax een heroïsche overwinning boekte in de uitwedstrijd tegen Juventus in de Champions League. De Amsterdammers staan daarbij stil door meerdere foto's en video's te delen op sociale media. Een foto van toenmalig trainer Erik ten Hag met Cristiano Ronaldo zorgt voor de nodige reacties.

Op de foto is te zien dat een lachende Ten Hag oog in oog staat met een ogenschijnlijk ontdane Cristiano Ronaldo, die toen nog voor Juventus speelde. Later werkten Ten Hag en Ronaldo samen bij Manchester United, maar Ronaldo keerde zich tegen zijn trainer en vertrok met slaande deur bij de club. "Dit is waar het allemaal begon", klinkt het bijvoorbeeld in de reacties.