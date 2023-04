Ajax vindt na komst Mislintat nieuwe functie voor Huntelaar

Ajax heeft met Sven Mislintat na veertien maanden eindelijk een permanente opvolger gevonden voor Marc Overmars. Diens taken werden de afgelopen periode met weinig succes ingevuld door de vertrokken Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Laatstgenoemde behoudt echter een rol in de technische organisatie van de regerend landskampioen.

Dat laat Ajax weten in het persbericht, waarin de komst van Mislintat officieel aangekondigd wordt. ‘Sinds het vertrek van Marc Overmars in februari 2022 werd de vacante functie van directeur voetbalzaken bij Ajax ingevuld door de technisch managers Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar. Huntelaar blijft technisch manager en gaat aan Mislintat rapporteren’, laten de Amsterdammers weten.

De verwachting was dat Huntelaar wellicht als scout verder zou gaan binnen Ajax, maar hij blijft in de rol van het ondersteunen van de eindverantwoordelijke van het technisch beleid. In maart 2022 werd hij aangesteld om Hamstra te ondersteunen, maar het duo dat onder de naam H2 door het leven ging, bleek te licht voor de zware dossiers die er na het vertrek van Overmars en Erik ten Hag lagen in de Johan Cruijff Arena.

Zowel de aanstelling van Alfred Schreuder als coach, als het verlengen van aflopende contracten met bijvoorbeeld Ryan Gravenberch en Sontje Hansen én het halen van zomeraanwinsten ging met weinig succes gepaard. Dat Danny Blind uit zijn technische functie stapte in de Raad van Commissarissen hielp niet bepaald mee, terwijl algemeen directeur Edwin van der Sar er evenmin in slaagde om de rust terug te krijgen binnen Ajax. Hamstra werd geslachtofferd en besloot de eer aan zichzelf te houden: vanaf vandaag (dinsdag) komt er definitief een nieuwe periode bij Ajax.