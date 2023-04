'Ajax weet nog niet wat het met Lucca moet, verschillende clubs geïnteresseerd'

Het seizoen van Lorenzo Lucca loopt nog niet helemaal als verwacht, maar toch zijn er met Club Brugge en drie Italiaanse ploegen genoeg geïnteresseerde clubs voor hem. De Amsterdammers kunnen de Italiaan na dit seizoen voor tien miljoen overnemen, maar zijn er nog niet over uit.

Lucca speelt dit seizoen vooral in Jong Ajax en heeft bij het eerste in een wedstrijd nog niet langer dan 21 minuten gevoetbald. In veertien optredens scoorde de boomlange Italiaan twee keer en in de Keuken Kampioen Divisie schoot Lucca er vijf in twaalf wedstrijden.

Ajax heeft nog geen keuze gemaakt om de huurling van AC Pisa definitief over te nemen voor een afkoopsom van tien miljoen euro. Toch zijn er genoeg kapers op de kust voor Lucca. Zo zouden in Italië Sassuolo, Bologna en Salernitana hem benaderd hebben en ook het Belgische Club Brugge kijkt naar hem, meldt het Italiaanse Calciomercato.

Als het aan Lucca zelf ligt, blijft hij gewoon in de hoofdstad van Nederland voetballen. “Ik wil gewoon hier blijven, bij Ajax, en doelpunten maken. Mijn toekomst ligt niet in Italië”, zegt de 22-jarige Italiaanse spits.