Ajax wint tumultueuze Klassieker, United beëindigt slechte reeks en Barcelona in eigen huis afgedroogd | FCUpdate Recap

Davy Klaassen bekogeld: wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax gestaakt

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax werd woensdagavond tijdelijk gestaakt. Davy Klaassen werd op zijn achterhoofd geraakt door een voorwerp vanaf de tribune, vermoedelijk een aansteker. De middenvelder bloedde hevig. Arbiter Allard Lindhout legde het duel uiteindelijk ongeveer een halfuur stil, waarna weer werd doorgespeeld. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Ajax neemt sportieve revanche op Feyenoord in krankzinnige Klassieker

Ajax heeft woensdagavond ten koste van Feyenoord de finale van de KNVB Beker bereikt. In een bizarre Klassieker, die in de tweede helft een half uur werd gestaakt, trokken de bezoekers met 1-2 aan het langste eind. De hoofdrol was in De Kuip weggelegd voor Davy Klaassen. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Politie pakt man (32) op die wordt verdacht van bekogelen Davy Klaassen

De politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het gooien van een voorwerp naar Davy Klaassen. In de tweede helft werd Klaassen geraakt door, zo leek het, een aansteker. De supporter is een 32-jarige man uit Roelofarendsveen, twittert de politie Rotterdam. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Te Kloese steekt hand in eigen boezem na Klassieker: 'Trieste en harde constatering'

Dennis te Kloese heeft kort na de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax zijn verhaal gedaan. De algemeen directeur van de Rotterdammers liet zich uit over De Klassieker, die in de tweede helft werd gestaakt nadat Davy Klaassen werd geraakt door een voorwerp uit het publiek. Te Kloese weet dat zoiets nooit goed te praten is. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Clásico: Real Madrid vernedert FC Barcelona in eigen huis

Real Madrid heeft op overtuigende wijze de finale van de Copa del Rey bereikt. De Koninklijke was in Camp Nou veel te sterk voor FC Barcelona, dat met 0-4 werd afgedroogd. Karim Benzema was voor het tweede duel op rij met een hattrick de grote man bij de Madrilenen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Ten Hag weet weer wat winnen is, maar ook zonder Weghorst overtuigt United niet

Na drie wedstrijden zonder zege heeft Manchester United woensdagavond eindelijk weer eens drie punten gepakt in de Premier League. Op Old Trafford bleek een treffer van Marcus Rashford in de eerste helft voldoende om wraak te nemen op Brentford, dat op de tweede speeldag nog met 4-0 te sterk was gebleken voor de ploeg van Erik ten Hag. Het hele artikel lezen? Klik hier!