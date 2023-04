Ten Hag weet weer wat winnen is, maar ook zonder Weghorst overtuigt United niet

Na drie wedstrijden zonder zege heeft Manchester United woensdagavond eindelijk weer eens drie punten gepakt in de Premier League. Op Old Trafford bleek een treffer van Marcus Rashford in de eerste helft voldoende om wraak te nemen op Brentford, dat op de tweede speeldag nog met 4-0 te sterk was gebleken voor de ploeg van Erik ten Hag.

Voor United was de opdracht woensdag duidelijk. Een overwinning op Brentford was noodzakelijk om bij te blijven in de strijd om de felbegeerde plek bij de top-vier vast te houden. Afgelopen zondag verloren The Red Devils bij Newcastle United en daarmee zakte de ploeg af naar de vijfde plaats, die volgend seizoen geen recht geeft op een ticket voor de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag zwichtte voorafgaand aan het duel eindelijk voor de genadeloze kritiek die Wout Weghorst de afgelopen weken ten deel viel. De Nederlandse spits werkte keihard, zo gaven vriend en vijand ruiterlijk toe, maar zijn gebrek aan doelpunten werd hem steeds steviger ingewreven. Weghorst begon voor het eerst sinds hij in de winterstop werd gehuurd op de bank, Marcus Rashford verhuisde daardoor naar de punt van de aanval. De vrijgekomen plaats aan de linkerkant werd vergeven aan Jadon Sancho.

De fans op Old Trafford kregen een veel sterkere thuisploeg te zien in de eerste helft. Brentford werd ver teruggedrongen op de eigen helft, maar alleen Rashford vond het net. Oud-Ajacied Antony stond aan de basis van de 1-0. Een afgeslagen corner belandde voor zijn voeten op een meter of 25 van het doel. De Braziliaan gaf een gevoelig passje op Marcel Sabitzer, die met het hoofd verlengde. Rashford haalde ineens uit en zijn schot was doelman David Raya te machtig. Tegenvaller voor Ten Hag was het geblesseerd uitvallen van Luke Shaw, die aan zijn 250ste wedstrijd voor de club bezig was. Hij werd een kleine tien minuten voor rust vervangen door Tyrell Malacia.

Na rust kwam Brentford er af en toe wat gevaarlijker uit, al behield United het veldoverwicht. Na 67 minuten leek spits Kevin Schade op weg naar de gelijkmaker, maar hij stuitte op de snel uit zijn doel gekomen David de Gea. De Spaanse United-doelman kwam daarbij wel stevig in botsing met de Duitser, maar kon na een korte verzorging toch verder. Ten Hag besloot voorin wat om te zetten, maar Weghorst mocht blijven zitten. In plaats van hem kwam Anthony Martial twintig minuten voor tijd in het veld voor Sancho. Fred, eveneens ingevallen, kreeg tien minuten voor tijd een goede kans op de tweede United-treffer, maar schoot op aangeven van Rashford van een meter of twaalf teleurstellend over het doel van Raya.

Daarmee begon een slotfase waarin Ten Hag vooral aandrong op het vasthouden van de voorsprong. Beducht voor een late deksel op de neus bracht hij met Victor Lindelof een extra verdediger. Zijn opzet slaagde, waardoor United na drie Premier League-wedstrijden zonder zege weer eens met drie punten van het veld stapte. Door de zege wipt Ten Hag met zijn elftal weer over Tottenham Hotspur heen naar de vierde plaats. De ploeg heeft net als nummer drie Newcastle United nu 53 punten, maar het doelsaldo van The Magpies (+25 om +5) is aanmerkelijk beter.