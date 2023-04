'Als Ajax, Feyenoord en PSV moeilijk doen, gaan die toch lekker elke week tegen elkaar spelen?'

Veel clubs willen niet publiekelijk reageren op de boze brief die AZ naar de KNVB heeft gestuurd. De Alkmaarders gooiden de knuppel in het hoenderhok door de bond te betichten van gebrekkige communicatie, het onvoldoende compenseren van de clubs na het stilgelegde coronaseizoen én us over achterkamertjespolitiek.

Het Noordhollands Dagblad zocht contact met andere clubs uit het betaald voetbal, maar veel clubs houden de kaarten tegen de borst. Dat vindt Pieter de Waard, scheidend directeur van Telstar, niet verrassend. "Solidariteit onder Nederlandse clubs is al decennia een probleem." Hij is een van de weinige clubbestuurders die wel wil reageren en vindt dat er 'absoluut' achterkamertjes bestaan bij de KNVB.

"We weten het eigenlijk allemaal. Het zou ge-wel-dig zijn als AZ inderdaad bewijs heeft dat er belangrijke beslissingen, die álle clubs aangaan, worden genomen in die achterkamertjes.", aldus De Waard. Hij herkent het gevoel dat AZ heeft, dat er een 'hotline' is tussen de KNVB en de traditionele top drie. "Dat komt voort uit het jarenlang bijwonen van vergaderingen met bestuursleden van die clubs. Je vóélt dat zij onderling afspraken maken, ook met de KNVB."

Het achterkamertjesverwijt van AZ heeft onder meer betrekking op de totstandkoming van de NL League. AZ is, net als veel andere clubs, voorstander van die aparte organisatie, los van de KNVB, waarin de profclubs zich verenigen om over zaken als uitzendrechten met één stem te spreken. Alleen Ajax en Feyenoord zouden dwarsliggen. Volgens AZ probeert de KNVB echter ook het standpunt van PSV – momenteel voorstander – te veranderen.

Dat is opmerkelijk, want de KNVB is officieel ook voorstander van de NL League. De bond zou echter bevoegdheden kwijtraken als die organisatie er komt. Volgens De Waard kan die organisatie er wel komen. "Ik vind die discussie enigszins losstaan van wat er nu speelt tussen AZ en de KNVB. We kunnen door met de NL League, want de meeste clubs steunen het initiatief. En als Ajax, Feyenoord en PSV moeilijk doen, gaan die toch lekker elke week tegen elkaar spelen? Elke twee weken een Klassieker. Veel plezier ermee. Wij redden ons ook wel zonder die drie."

Cees Roozemond, die aan het einde van dit seizoen zijn taken neerlegt als algemeen directeur van sc Heerenveen, maakt zich wel zorgen. "Ik ben altijd voorstander van het in stand houden van de dialoog. Dat is dus niet gelukt. Terwijl wij, de clubs, er allemaal bij zijn gebaat dat die NL League er komt. Maar dan moet je wel in gesprek blijven. Dat wordt nu ingewikkelder." Roozemond wil niet reageren op het verhaal dat de KNVB, en in het bijzonder commissaris Jan Albers, een kwalijke rol speelt achter de schermen rondom de NL League. " Geen commentaar."

