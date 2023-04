Álvarez krijgt steun na tiende gele prent: 'Elke scheet levert een kaart op'

Edson Álvarez kreeg zondag zijn tiende gele kaart van het seizoen en dat bleek een dure te zijn. De middenvelder van Ajax mist zodoende de cruciale competitiewedstrijd tegen PSV van komend weekend. Kevin Hofland en Joey van den Berg nemen het op voor de bekritiseerde Mexicaan.

Hofland en Van den Berg pakten tijdens hun loopbaan zelf ook de nodige kaarten. Álvarez heeft er dit seizoen dus al tien achter zijn naam staan. "Het probleem is dat tegenwoordig haast elke scheet een kaart oplevert", vertelt Hofland in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Al verschilt het wel per scheidsrechter. Dat maakt het lastig voor spelers als je dicht bij een schorsing komt. Dat neemt niet weg dat ik vind dat als je een nuttige kaart kunt pakken, je dat altijd moet doen. En dat kan nu eerder, doordat je pas bij tien gele kaarten geschorst bent."

Álvarez kreeg na zijn gele kaart tegen Emmen de nodige kritiek. Het hoge aantal kaarten zou onnodig zijn en kost hem nu dus het duel met PSV. Dat is volgens Van den Berg niet terecht. De oud-speler van onder meer PEC Zwolle, sc Heerenveen en NEC trekt tegenover het AD de vergelijking met een harde verdediger. "We moeten ophouden een item te maken van op het randje spelen. Neem Sergio Ramos, overal geroemd en omarmd als beste verdediger van de wereld, maar hoeveel shit zou hij in Nederland over zich heen krijgen voor de kaarten die hij pakt?"

Hugo Borst denkt dat de afwezigheid van Álvarez op bezoek bij PSV vervelende consequenties kan hebben voor Ajax. Hij ziet in de Mexicaan een onmisbare schakel voor trainer John Heitinga. "Dat heeft grote gevolgen. Als je nou iemand daar nodig had, dan was het die teringlijer. En dat is positief bedoeld, want ik ben een fan van Álvarez. Daar hebben we er niet veel van in Nederland", opperde Borst in de AD Voetbalpodcast. PSV en Ajax trappen aanstaande zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion. De winnaar neemt de tweede plaats in handen.