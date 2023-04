Amateurs waarschuwen PSV: 'Wij zijn Spakenburg!'

Spakenburg staat vermoedelijk aan de vooravond van de grootste wedstrijd in de clubhistorie. Dinsdagavond komt PSV op bezoek in het vissersdorp in de halve finale van de KNVB Beker. De Eindhovenaren worden vast gewaarschuwd voor wat ze te wachten staat.

Voor het duel pakt de Tweede Divisionist uit met een fraai filmpje op Twitter waar de social media-afdeling van menig Eredivisie-club wellicht jaloers op zal zijn. Beelden van het dorp, het sportpark, de spelers en de eerdere bekerwedstrijden van dit seizoen worden begeleid door een zelfverzekerde voice-over.

"Ons verhaal is nog niet af", klinkt het onheilspellend. "We zijn er klaar voor. Om te strijden voor de fans. Voor de club. Voor de overwinning. Wij zijn Spakenburg!"