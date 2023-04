Amsterdamse burgemeester Halsema wijst naar Rotterdam: 'Probleem zit vooral bij Feyenoord'

Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, is ontstemd over de grimmige sfeer in De Kuip, woensdagavond tijdens de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Halsema ziet het door de gebeurtenissen tijdens de halve finale van de KNVB Beker dan ook somber in voor een terugkeer van uitsupporters bij toekomstige duels tussen beide aartsrivalen.

"Ik vond de sfeer gisteren wel heel erg grimmig", zegt Halsema in gesprek met de lokale Amsterdamse zender AT5. "Met het vuurwerk, de geluiden als van geweervuur en bommen, mensen verpesten de sfeer echt totaal", oordeelt de politica. "De kans dat wij nu weer met uitsupporters kunnen gaan voetballen maken ze hiermee bepaald niet groter."

Al sinds jaar en dag zijn fans van Feyenoord en Ajax niet meer welkom bij onderlinge duels. De afgelopen tijd gingen juist weer geregeld stemmen op om een experiment op te zetten waarbij gekeken zou moeten worden of en hoe dat wel weer mogelijk zou zijn. "De supporters moeten zelf met een voorstel komen", zegt Halsema. "Ik weet dat de supportersvereniging in Amsterdam al lang zo'n voorstel heeft, maar ik denk dat het probleem vooral bij Feyenoord zit op dit moment, de kansen worden zo niet beter."

Na een oponthoud van een half uur werd de wedstrijd woensdagavond alsnog hervat. Halsema wil zich niet mengen in de discussie of dat een juist besluit was. "Ik was er niet bij, ik kan het niet beoordelen. Dat valt natuurlijk eerder onder de burgemeester van Rotterdam", stipt Halsema aan. Ondanks het betreurenswaardige incident waarbij Davy Klaassen een hoofdwond opliep, zag Halsema toch een positief punt aan de avond. "Ajax is door naar de finale, dat is natuurlijk het goede nieuws. Ik appte Edwin van der Sar ook: 'Dit was heel rechtvaardig", besluit Halsema.