Anderlecht-hooligans bestormen hoofdingang; harde kern toont spandoek met grap over AZ

Een deel van de harde kern van Anderlecht heeft zondag de hoofdingang van het stadion bestormd. Na de 2-3 nederlaag tegen KV Mechelen, die ervoor zorgde dat de club niet meedoet aan de play-offs om het kampioenschap, drongen hooligans door tot in het VIP-gedeelte en de mixed zone.

Anderlecht, dat donderdag nog van AZ verloor in de Conference League, beleeft het slechtste seizoen sinds 1937 en dat zorgt voor een gespannen sfeer in het Lotto Park. Voorafgaand aan de wedstrijd liet de harde kern met een woordgrap op een spandoek al weten wat men dacht van de nederlaag in Alkmaar. 'Vous êtes nuls, de A à Z', stond er, ofwel: 'Jullie zijn verliezers, van A tot Z.'

Artikel gaat verder onder video

Na de wedstrijd stormden boze fans op de hoofdtribune af. Ze vielen onder meer binnen in de VIP-sectie en perszone, zo schrijft Sporza. Het is nog niet bekend of de politie mensen gearresteerd heeft.