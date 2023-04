Anderlecht wordt gewaarschuwd voor duel met AZ: 'Gelinkt aan Tottenham en PSG'

AZ hoopt vanavond een eerste stap richting de halve finale van de UEFA Conference League te zetten. De ploeg van trainer Pascal Jansen neemt het in de kwartfinale op tegen Anderlecht. Bij AZ zijn de ogen gericht op onder meer Jesper Karlsson. Het Belgische Nieuwsblad waarschuwt Anderlecht zelfs voor de Zweedse aanvaller.

AZ werkt niet in beste vorm toe naar het heenduel met Anderlecht. De Alkmaarders plaatsten zich eind vorige maand knap ten koste van Lazio voor de kwartfinales van de Conference League, maar zijn er niet in geslaagd die prestatie een goed vervolg te geven in de Eredivisie. Na de nederlaag bij FC Twente speelde AZ op eigen veld gelijk tegen sc Heerenveen, waarna afgelopen zaterdag ook werd verloren van Sparta Rotterdam. Ook Karlsson slaagde er niet in zijn elftal uit het slop te trekken.



In België heeft men desondanks een hoge pet op van de Zweedse vleugelspeler. “De flankaanvaller deed vroeger aan ijshockey, maar wordt nu weleens ‘de Zweedse Neymar’ genoemd door zijn fluwelen techniek”, schrijft Het Nieuwsblad in aanloop naar de eerste ontmoeting tussen Anderlecht en AZ. “De man doet niets liever dan omhalen. Hij kan scoren, maar is ook de man van de laatste pass. Dit seizoen was hij al 18 keer beslissend (10 goals en 8 assists). Karlsson zat ook in de Zweedse selectie onlangs tegen België, maar kwam toen niet van de bank af. Hij wordt ondertussen gelinkt aan Tottenham en PSG.”

Artikel gaat verder onder video

In januari sijpelde vanuit Engeland inderdaad het gerucht door dat Tottenham Hotspur geïnteresseerd was in Karlsson. Of de aanvaller van AZ komende zomer ook nog kan rekenen op interesse vanuit Londen, zal dan moeten blijken. Veel zal afhangen van de trainer die Tottenham Hotspur aanstelt als opvolger van Antonio Conte. Arne Slot is een van de namen die worden genoemd als mogelijke nieuwe oefenmeester van de Engelse topclub. Slot en Karlsson werkten een paar jaar geleden even samen bij AZ. De Alkmaarders haalden Karlsson in de zomer van 2020 weg uit Zweden. Een paar maanden later werd Slot echter ontslagen omdat hij in onderhandeling was met Feyenoord.

Little Big Man

Karlsson is niet de enige AZ-speler die Anderlecht volgens Het Nieuwsblad ‘in de gaten moet houden’. Het dagblad noemt ook Vangelis Pavlidis en Jordy Clasie. De middenvelder heeft een verleden bij Club Brugge, de rivaal van Anderlecht. “Hij won er zijn enige titel, maar brak er toch geen potten. Onder Ivan Leko zat hij meer op de bank dan hem lief was, dus kreeg hij heimwee naar Nederland. De Little Big Man - hij meet maar 1,69 meter - is nochtans een 17-voudig international en speelde de halve finale van het WK in Brazilië. Als jonkie kreeg hij voetbalschoenen van Willem van Hanegem en hij bikkelde zich een weg naar de top”, schrijft Het Nieuwsblad over Clasie.