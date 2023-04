'Slot gewild in Premier League: drie clubs hengelen naar Feyenoord-trainer'

Arne Slot maakt dit seizoen opnieuw een uitstekende indruk als trainer van Feyenoord. Nadat hij in zijn eerste seizoen al tot de finale van de Conference League reikte, stevent hij deze jaargang af op de landstitel en staat zijn elftal bovendien in de kwartfinale van de Europa League. Volgens de Engelse krant The Times hebben liefst drie verschillende Premier League-clubs Slot inmiddels in het vizier.

Het gaat om Tottenham Hotspur, West Ham United en Crystal Palace, zo weet de krant woensdag te melden. Drie Londense clubs dus, waarvan twee eerder dit seizoen afscheid namen van hun trainer. The Spurs zetten op 27 maart Antonio Conte aan de kant, terwijl Palace zich negen dagen daarvoor had ontdaan van Patrick Vieira.

West Ham United, de derde ploeg die zou hengelen naar de diensten van Slot, behoudt voorlopig nog wel het vertrouwen in de huidige trainer David Moyes. De Schot, in het verleden onder meer werkzaam bij Everton en daarna de opvolger van Sir Alex Ferguson bij Manchester United, moet volgens de krant sowieso na dit seizoen het veld gaan ruimen. Zelfs lijfsbehoud én het winnen van de Conference League zou Moyes niet kunnen redden. In de Premier League staat de club momenteel veertiende maar hebben The Hammers maar drie punten meer dan nummer achttien Nottingham Forest. In de kwartfinale van de Europa League wacht donderdag een uitduel met KAA Gent in België.

Als dit drietal clubs inderdaad concreet voor Slot in de markt is, dan wordt het komende zomer opnieuw de vraag of de succestrainer te behouden is voor Feyenoord. Afgelopen winter bedankte de Stadionclub nog vriendelijk voor een bod van Leeds United, hoewel Slot naar verluidt wel oren had naar een overstap. Dick Advocaat, de voorganger van Slot bij Feyenoord, zei afgelopen maandag bij Vandaag Inside juist dat hij verwacht dat de oefenmeester volgend seizoen 'gewoon' in Rotterdam blijft.