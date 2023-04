Het zou Dick Advocaat verbazen als Arne Slot vertrekt bij Feyenoord. De trainer wordt voortdurend in verband gebracht met andere clubs, met name uit Engeland, maar Advocaat 'gelooft echt niet' dat Slot in de zomer afscheid neemt.

"Nee, zeker niet. Maar Arne Slot gaat niet weg, dat geloof ik echt niet", zegt de huidige trainer van ADO Den Haag bij Veronica Offside. Wim Kieft denkt dat de interesse de komende week nog verder kan toenemen. "Hij heeft het vorig jaar ook in de Conference League goed gedaan. Daar kijken clubs wel naar. Ze gaan nu kijken hoe het gaat tegen AS Roma. Als je een goed resultaat behaalt, dan gaan er natuurlijk clubs komen."

"Ik denk dat Slot altijd ergens heen kan", antwoordt Advocaat. Later in de uitzending voegt hij toe: "Slot heeft ook zelf in de krant gezegd dat hij aan zijn kinderen denkt. Ik denk dat hij nog een of twee jaar blijft. Maar als een club als Tottenham Hotspur of Chelsea komt, moet je wel heel sterk in je schoenen staan." Kieft denkt dat Slot zijn prestaties 'in Nederland niet meer kan overtreffen'. "Als hij het goed doet in de Europa League, en er komt veel geld op tafel, dan is hij weg."

Advocaat is zelf in ieder geval van plan om na dit seizoen te stoppen als trainer. Hij maakt het seizoen nog af met ADO en wil daarna met pensioen. "Nee, ik doe helemaal niks meer. Lekker uitslapen." Aan tafel wordt direct opgemerkt dat Advocaat al meermaals zijn afscheid als trainer heeft aangekondigd en dat het dus de vraag is hoe serieus die opmerking genomen moet worden.

Advocaat wordt ook gevraagd naar recente uitspraken van Zeljko Petrovic, zijn voormalig assistent-trainer bij Feyenoord. Perovic zei bij de NOS: " Ik zeg niet dat Slot nu dankzij ons successen boekt, maar wij hebben wel wat voorwerk gedaan." Advocaat legt uit: "Van die basis die we hebben neergelegd, werden vier of vijf spelers vervolgens verkocht. Daar hebben ze goed aan verdiend. Het belangrijkste is dat hij (Slot, red.) de juiste spelers heeft gehaald. Het geld was er, dat wel."

Advocaat vertrok in de zomer van 2021 en in die transferperiode werden alleen Steven Berghuis (5,5 miljoen euro, naar Ajax), Wouter Burger (geschat bedrag van 700.000 euro, naar FC Basel) en Ridgeciano Haps (geschat bedrag van 500.000 euro, naar Venezia) verkocht. In de zomer van 2020 verkocht Feyenoord niemand. In de winter van 2019/20, toen Advocaat een paar maanden in dienst was, werd Sam Larsson voor een geschat bedrag van vijf miljoen euro verkocht aan Dalian Professional uit China.

Het beste argument voor Advocaat is dat hij bijdroeg aan de ontwikkeling van spelers als Marcos Senesi, Luis Sinisterra, Tyrell Malacia, die afgelopen zomer voor veel geld werden verkocht. Die transfers zijn echter niet los te zien van het succes dat zij samen met Slot boekten in de Conference League.