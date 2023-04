Arne Slot spreekt van grote schande: 'Teleurstellend dekt de lading niet'

Arne Slot baalt als een stekker van de veelbesproken Klassieker in de halve finale van de KNVB Beker. De trainer van Feyenoord sprak na afloop dan ook bijna niet over de wedstrijd, maar vooral over het incident rond Davy Klaassen. De vrolijke stemming bij Feyenoord was dan ook snel verdwenen.

"Dit is 180 graden het tegenovergestelde en dan heb ik het niet over de wedstrijd", sprak Slot na de wedstrijd bij ESPN. "Dit wil je natuurlijk absoluut niet zien op het voetbalveld en helemaal niet bij de club waar je hoofdtrainer bent. Dit is een ontzettend teleurstellend moment, al kan ik ook andere woorden gebruiken. Teleurstellend dekt de lading niet. Daarna heeft het niks meer met voetbal te maken. Maar dit was het moment waar over gesproken moest worden."

Artikel gaat verder onder video

Slot zag dat het eerder in de wedstrijd ook al onrustig was in De Kuip. "Ik zag eerder al dat er gegooid werd met plastic bekers bier toen er spelers van Ajax gingen warm lopen. Dat is ook niet goed te paten. Toen het opstootje kwam, had ik dit eerlijk gezegd niet eens gezien. Maar op een gegeven moment zag ik Klaassen lopen met bloed op het hoofd. Dan heb je niet het idee dat het van een duw komt. Er vloog al vanalles het veld op en dat is natuurlijk verschrikkelijk."

De oefenmeester hoopt dat Feyenoord niet te lang in de negatieve spiraal blijft. De Rotterdammers staan acht punten los in de Eredivisie en spelen in de kwartfinales van de Europa League. "Als je de wedstrijd gezien hebt, hoeven we niet ontevreden te zijn. We hebben voldoende kansen gehad om in ieder geval gelijk te staan. Maar dit geeft een deken van negativiteit en dat hebben de jongens niet verdiend. We moeten dat als groep snel weer omzetten. Dit heeft ons duidelijk niet geholpen."