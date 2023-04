AS Roma - Feyenoord ontspoort, assistent Mourinho krijgt het aan de stok met Giménez

Een opmerkelijk moment na een half uur in de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord. De vlag sloeg in de pan nadat Salvatore Foti, de assistent-trainer van José Mourinho, zich ergerde aan Santiago Giménez en de spits aanraakte. Giménez ging gretig naar het gras en Foti kreeg een rode kaart. Een opstootje ontstond en de wedstrijd lag meerdere minuten stil; op de reservebank kreeg Timon Wellenreuther een gele kaart. "Idioot gedrag", zei Pierre van Hooijdonk in de pauze van de wedstrijd over het gedrag van de assistent-trainer.