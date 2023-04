Assistent-scheidsrechter deelt klap uit aan Andy Robertson bij Liverpool - Arsenal

Een bizar moment aan het eind van de eerste helft van de wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal. Assistent-scheidsrechter Constantine Hatzidakis leek een elleboogstoot uit te delen aan Andy Robertson, die zich beklaagde bij de arbitrage.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp kon na afloop weinig kwijt over het incident. "Ik weet dat het is gebeurd, maar ik heb de beelden niet gezien. Als het is gebeurd, zullen de beelden voor zich spreken", werd de oefenmeester geciteerd door de Engelse pers.

Bij Viaplay schrok voormalig keeper Sander Westerveld van het incident. "Ik stond in de tunnel en zag Robertson naar binnen komen. Die ging helemaal uit zijn plaat richting de scheidsrechters. Hij ging ook de kleedkamer van de scheidsrechters binnen", zei Westerveld. "Je ziet dat de grensrechter hem een elleboogstoot geeft en hem ook echt raakt. Dit was zijn laatste wedstrijd, denk ik. Dit moet in ieder geval een schorsing worden."