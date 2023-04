Ayoub opvallend eerlijk over Excelsior: 'Misschien gebruiken ze dat tegen me en worden ze boos'

Yassin Ayoub (29) is niet te spreken over het voetbal dat zijn club Excelsior dit seizoen op de mat legt. Dat zegt de geroutineerde middenvelder in een opvallend openhartig gesprek in de podcast Fresia en Milan parkeren de bus van ESPN.

Ayoub is zelf de eerste om toe te geven dat het seizoen voor hem vooralsnog 'teleurstellend' verloopt. "Eerlijk is eerlijk. Veel blessures, dan kom je weer terug, dan val je weer weg, kom je weer terug en val je wéér weg", zegt de oud-speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord. "En ook het type spel dat wij spelen past niet echt bij mij, om eerlijk te zijn."

Het spel van de huidige nummer zestien van de Eredivisie is in de ogen van Ayoub veel te direct, zo geeft hij toe. Wat hem betreft maakt trainer Marinus Dijkhuizen meer gebruik van het voetballende vermogen van een aantal spelers waar Ayoub ook zichzelf onder schaart. "We hebben Marouan Azarkan, Kenzo Goudmijn, mijzelf, Redouan El Yaakoubi, Kik Pierie, Peer Koopmeiners", somt Ayoub op. "Een stuk of vijf, zes spelers waarmee je het spel kan spelen dat je wil aan de bal, dat je durft te voetballen en tussen de linies durft te spelen."

In plaats daarvan hanteert Excelsior vooral de lange bal. "We zijn geneigd zó snel lang te spelen. Ik schrok er best van, daar ben ik eerlijk in, misschien gaan ze dat tegen me gebruiken en worden ze boos op me", aldus Ayoub. "Als je negentig minuten voetbalt en je schiet niet één keer op doel, dat is echt erg!", meent de middenvelder die de afgelopen twee wedstrijden niet van de bank af kwam.