PEC Zwolle wil duo spoedig presenteren, Ayoub 'niet gelukkig' met Excelsior en andersom

PEC Zwolle wil proberen om diverse clubs af te troeven in de strijd om Mark Diemers (29). De middenvelder kan naar SC Cambuur, Vitesse en een aantal buitenlandse clubs, maar de gepromoveerde club hoopt hem naar Overijssel te halen. Ook linksback Lennart Czyborra is in beeld.

Dat schrijft Voetbal International. Hij moet een belangrijke versterking worden als aanvallende middenvelder, omdat onder anderen Younes Taha, Thomas van den Belt en Haris Medunjanin al werden uitgezwaaid deze zomer. Om de aanvallende posities op het middenveld te vullen hoopt PEC Zwolle dus snel tot een akkoord te komen.

Artikel gaat verder onder video

“De gesprekken tussen speler en club lopen nog. Er zijn meer kapers op de kust, maar beide partijen hopen het snel eens te worden over het sportieve en financiële plaatje”, schrijft VI. Sinds vorige week is hij definitief transfervrij, nadat zijn contract bij Feyenoord was afgelopen. De komst van Czyborra gaat op huurbasis van Genoa worden.

Ayoub transfervrij

Bij Excelsior gaat men afscheid nemen van Yassin Ayoub (29). De middenvelder kwam vorig seizoen nog tot vijftien officiële wedstrijden in de Eredivisie namens de Rotterdammers, maar is voor het nieuwe seizoen overbodig. "Hij is niet gelukkig met ons mee en wij niet met hem. Dan moet je besluiten allebei een andere weg te gaan", laat trainer Marinus Dijkhuizen weten. “Het is niet geworden wat we ervan hadden gehoopt.”