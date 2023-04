AZ gewaarschuwd: Verbruggen opnieuw briljant en bijna Belgisch' beste

Bart Verbruggen heeft zondagmiddag opnieuw een clean sheet kunnen bijschrijven bij Anderlecht. De Nederlandse sluitpost hield de nul tegen Westerlo, alleen leverde dat slechts één punt op. Doordat hij opnieuw de nul hield, scoort alleen Jean Butez van Antwerp FC nog iets hoger als het gaat om het percentage clean sheets (54.8% om 53.3%).

Anderlecht had alleen in de tweede helft even de overhand in het Jupiler Pro League-duel, maar in de openings- en slotfase waren de bezoekers vooral erg gevaarlijk en kon Verbruggen zich wederom onderscheiden. Eerst hield hij een kopbal van Nacer Chadli uit het doel, vervolgens stopte hij een poging van Edisson Jordanov en na ruim een kwartier nam hij veel risico bij de doorgebroken Mathias Fixelles.

De middenvelder was er op rechts doorheen, waardoor Verbruggen besloot om zijn doel uit te stormen. Fixelles schoot daarop vol tegen de benen van Verbruggen aan, waardoor de Nederlandse goalie als winnaar uit de strijd van het duel kwam. In de eindfase redde hij opnieuw fraai op een pogingen van Thomas Van den Keybus en Igor Vetokele, terwijl hij hulp kreeg van de lat bij een inzet van Lukas Van Eeno. Een overwinning leverde de achtste clean sheet in vijftien duels (waarmee hij dus het op een na hoogste percentage van heel de Jupiler Pro League heeft) niet op, want onder anderen Jan Vertonghen en Majeed Ashimeru lieten grote kansen namens Anderlecht onbenut.

Olympique Lyon – Stade Rennes 3-1

Corentin Tolisso heeft Olympique Lyon zondagmiddag op het goede spoor geschoten tegen Stade Rennes. In wat de laatste kans op deelname aan Europees voetbal was kwam de oude werkgever van Peter Bosz al vroeg op achterstand, maar na een heerlijke afstandspegel van Tolisso (zie onder) stond de stand na een uur voetballen weer in evenwicht. Uitiendelijk zorgden Alexandre Lacazette en Bradley Barcola voor de overwinning voor OL. Opvallend: Lyon-trainer Laurent Blanc wisselde het hele duel niet.

𝗕𝗮𝗿𝘁 𝗩𝗲𝗿𝗯𝗿𝘂𝗴𝗴𝗲𝗻 is de naam! 🦸🏼‍♂

Hij redt Anderlecht van een nederlaag tegen Westerlo: 0-0! ⚖️#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANDWES pic.twitter.com/4MIXB5hR4v — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2023

Bart Verbruggen was echt fantastisch vandaag WAUW — 🇨🇩 (@2020Gwoww) April 9, 2023

⏱️ 86´ Een corner wordt kort genomen. Van den Keybus haalt loeihard uit aan de tweede paal, Verbruggen brengt fantastisch redding. #RSCAWES 0️⃣-0️⃣ — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) April 9, 2023

Is al 3 maand fantastisch bedoel je? Zonder Verbruggen was er al lang geen sprake meer van een kans op PO’s — Kenny De Vogelaere (@Kenson_21) April 9, 2023