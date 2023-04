AZ krijgt het goede voorbeeld voor return: Verbruggen incasseert vijf tegengoals met Anderlecht

RC Genk heeft zondagmiddag het goede voorbeeld gegeven aan AZ. De koploper van België won in eigen huis liefst met 5-2 van de opponent van de Alkmaarders in de kwartfinale van de Confence League. Keeper Bart Verbruggen, die de laatste zes officiële wedstrijden een clean sheet had gehouden, kon het verschil ditmaal niet maken.

De jonge Nederlandse sluitpost was tot dit duel in een uitstekende vorm en onderstreepte dat met de zes clean sheets achtereen in de verschillende competities. Daarmee behoorde hij qua clean sheets tot de beste keepers van België, speelde hij zich in de kijker bij bondscoach Ronald Koeman en keepte hij zichzelf op de scoutingslijstjes bij de Europese topclubs.

De twintigjarige Verbruggen kon op bezoek bij de koploper echter aan geen van de vijf tegentreffers heel veel doen. Bij de 2-1 van Aziz Ouattara had hij wellicht de bal anders kunnen verwerken, omdat de rebound er uiteindelijk inging. En bij het derde doelpunt van de thuisclub via Joseph Paintsil had Verbruggen wellicht eerder zijn doel kunnen verlaten, maar was ook dat zeker geen blunder, nadat hij enkele weken geleden op dezelfde wijze nog een bal uit het doel had gehouden.

Anderlecht incasseert met deze nederlaag in elk geval een forse dreun, omdat deelname aan de play-offs door het verlies en de bijbehorende tiende plaats hoogst onzeker is. Vooral de uiteindelijke vijf tegentreffers zullen na zes duels zonder tegendoelpunt pijn doen bij de tegenstander van AZ. Pascal Jansen zal ongetwijfeld hebben meegekeken om te zien hoe AZ de lessen uit dit duel kan halen.

𝐖𝐎𝐖𝐖 alweer een goal 🤩

Het is Genk dat direct gas bij geeft en weer op voorsprong komt vlak voor rust! ⚽#ZiggoSport #JupilerProLeague #GNKAND pic.twitter.com/3wvKHFWnce — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023